Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 23 de abril
Un sismo de magnitud 4,2 se registró la mañana de este 23 de abril cerca de San Vicente, en Manabí, sin reportes de daños
Lo que debes saber
- Sismo de magnitud 4,2 se registró hoy a 16 km de San Vicente, Manabí, sin reportes de daños
- Movimiento telúrico ocurrió a las 09:39 en Manabí por subducción de placas Nazca y Sudamericana
- Evento sísmico fue percibido en el norte de Manabí debido a su epicentro y profundidad intermedia
Un sismo de magnitud 4,2 se registró la mañana de este jueves 23 de abril de 2026 en la provincia de Manabí. El movimiento telúrico ocurrió a las 09:39 y tuvo su epicentro a 16,73 kilómetros de San Vicente, sin que hasta el momento se reporten daños ni personas afectadas.
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Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), el sismo se produjo a una profundidad de 41 kilómetros, con epicentro localizado en las coordenadas 0.542° de latitud sur y 80.265° de longitud oeste. Estas características corresponden a un evento de profundidad intermedia.
Por su ubicación y profundidad, el movimiento pudo sentirse de forma leve a moderada en varias zonas del norte de Manabí, aunque la intensidad habría sido atenuada en superficie.
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Nadia Larco Bravo
Percepción del sismo en sectores de Manabí
Ciudadanos de localidades cercanas al epicentro reportaron haber sentido el temblor durante pocos segundos. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se han informado afectaciones en viviendas, infraestructuras, vías ni servicios básicos.
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Manabí se ubica en una de las zonas de mayor actividad sísmica del país debido a la convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana. Este contexto geológico provoca movimientos telúricos frecuentes, la mayoría de baja y mediana magnitud.