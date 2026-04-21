Temblor en Ecuador hoy: dos sismos se sinteron este 21 de abril

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Dos sismos ocurrieron el 21 de abril en Ventanas y Echeandía por actividad tectónica profunda.

IG reportó temblores simultáneos de baja magnitud en Los Ríos y Bolívar durante la madrugada.





Eventos sísmicos profundos sacudieron el centro del Ecuador sin daños ni heridos reportados.





Durante la madrugada del martes 21 de abril de 2026, se registraron dos movimientos sísmicos de baja magnitud en la zona centro-occidental del Ecuador, con epicentros localizados en las cercanías de Ventanas, en la provincia de Los Ríos, y Echeandía, en Bolívar.

Los eventos ocurrieron con apenas un segundo de diferencia, lo que llamó la atención por su cercanía temporal.

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Primer sismo cerca de Ventanas, Los Ríos

El primer evento sísmico ocurrió a las 04:16, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 84 kilómetros. El epicentro fue ubicado a 17,29 kilómetros del cantón Ventanas, en la provincia de Los Ríos.

Debido a su profundidad intermedia, el sismo habría perdido parte de su energía antes de llegar a la superficie, reduciendo la probabilidad de que sea percibido con intensidad por la población.

Dos sismos ocurrieron el 21 de abril en Ventanas y Echeandía por actividad tectónica profunda.Cortesía

Segundo movimiento telúrico en Echeandía, Bolívar

Un segundo sismo fue registrado a las 04:16:, apenas un segundo antes del evento en Los Ríos. Este movimiento alcanzó una magnitud de 2.8 MLv y se originó a una profundidad de 99 kilómetros.

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El epicentro se localizó a 6,33 kilómetros de Echeandía, en la provincia de Bolívar. La mayor profundidad del evento también contribuye a que el impacto en superficie haya sido limitado.

¿Los sismos fueron sentidos por la población?

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales, personas afectadas ni interrupciones de servicios básicos en las zonas cercanas a los epicentros. Tampoco se ha confirmado una percepción generalizada de los sismos.

Las provincias del centro y litoral ecuatoriano se encuentran dentro de una zona de actividad tectónica constante, producto del movimiento natural de las placas bajo el territorio nacional.