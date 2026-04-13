Informe revela que más de la mitad de la población LGTBI+ sufrió violencia en Ecuador

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Encuesta del INEC revela que 53,5 % de personas LGTBI+ sufrió violencia en Ecuador





Violencia contra población LGTBI+ ocurre sobre todo en el ámbito familiar, según estudio nacional





INEC identifica brechas en educación, trabajo y derechos de personas LGTBI+ en Ecuador





Más de la mitad de las personas LGTBI+ mayores de 18 años en Ecuador ha enfrentado discriminación o algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según revela la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida de la Población LGTBI+, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

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El estudio señala que el 53,5 % de esta población reportó haber sido víctima de violencia. De ese grupo, el 89,8 % sufrió violencia psicológica, mientras que el 37,9 % indicó que las agresiones estuvieron motivadas por prejuicios relacionados con su orientación sexual o identidad de género.

Violencia en el entorno familiar y social

La encuesta identifica al ámbito familiar como el principal espacio donde se producen estos hechos: el 73,6 % de las personas afectadas aseguró haber sufrido violencia dentro de su núcleo familiar. Además, el 65,7 % reportó episodios de discriminación o agresiones en el entorno social y comunitario.

La investigación se realizó con el apoyo técnico de la Cooperación Alemana GIZ y se basó en 6.147 entrevistas a nivel nacional. El informe actualiza datos del Censo de Población de 2022 y de estudios previos, y constituye la primera encuesta de alcance nacional enfocada exclusivamente en caracterizar las condiciones de vida de la población LGTBI+ en Ecuador.

Perfil de la población LGTBI+ en Ecuador

Según el INEC, en el país existen 380.263 personas LGTBI+ mayores de 18 años. Del total, el 38,5 % se identifica como gay; el 28,2 %, como bisexual; el 19,5 %, como lesbiana; y el 3,9 %, como pansexual, entre otras identidades.

En cuanto a identidad de género, el 77,2 % se identifica como cisgénero, el 15,1 % como personas trans y el 2,6 % como no binarias. Solo el 1,1 % se autoidentifica como intersexual.

Educación, trabajo y derechos

El informe revela que el 50 % de las personas LGTBI+ mayores de 24 años cuenta con educación superior, mientras que el 40,9 % alcanzó únicamente el bachillerato. No obstante, la población trans presenta menores niveles educativos en comparación con personas cisgénero y no binarias.

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En el ámbito laboral, el 49,5 % trabaja en el sector privado, el 31,7 % es independiente y solo el 10,2 % se desempeña en el sector público. La tasa de desocupación alcanza el 16,1 %, y el ingreso mensual promedio es de 617 dólares, frente a un salario básico de 482 dólares vigente en 2026.

Aunque el 72,2 % conoce la posibilidad de modificar nombre, género o sexo en los documentos de identidad, menos del 10 % ha realizado alguno de estos cambios, lo que evidencia brechas en el ejercicio efectivo de derechos.