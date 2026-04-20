Dos ataques armados en Manabí dejan ocho muertos: una de las víctimas era policía

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La noche del domingo 19 de abril, San Vicente, cantón del centro norte de Manabí, fue escenario de dos ataques armados que dejaron ocho personas fallecidas. El primero ocurrió a las 20:30 en el sector Santa Martha, donde cuatro personas fueron asesinadas dentro de dos viviendas contiguas.

Las víctimas fueron identificadas como Andrea del Rocío Tumbaco Cedeño, Rogelio Antonio Cuadros Andrade, Mariana del Jesús Zambrano Cevillano y Antony Francisco Valencia Parraga.

Quince minutos después, a las 20:45, se reportó un segundo atentado en La Polvosa, sector Los Perales, en la vía San Vicente–Chone. Allí, sujetos armados dispararon contra varias personas, dejando cuatro muertos. Entre ellos estaba Julián Alfredo Zambrano Aveiga, miembro activo de la Policía Nacional, además de José Gregorio Zambrano Murillo, Mauro Geovanny Herrera Mendoza y María Marisol Mendoza Cusme.

La Policía Nacional mantiene bajo reserva los detalles de la investigación, mientras el comando provincial de Manabí no ha emitido declaraciones sobre posibles móviles.

Violencia y recolección de indicios

En el segundo ataque, los cuerpos fueron hallados en distintas posiciones: uno dentro de un vehículo, otro a un costado del automotor y dos más en los exteriores de un domicilio, a unos 15 metros de distancia. La Policía Nacional desplegó unidades para acordonar las zonas y comenzar la recolección de indicios.

Los cuerpos de las ocho víctimas fueron trasladados a los centros forenses de Manta y Portoviejo para las autopsias y diligencias de ley. Testigos señalaron que en el primer ataque los responsables se movilizaban en una camioneta doble cabina de color blanco, mientras que en el segundo hecho aún se desconoce el vehículo utilizado. Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas a los crímenes.

Violencia creciente en Manabí

La masacre de San Vicente se suma a otros hechos violentos ocurridos el mismo fin de semana. El sábado 18 de abril, dos pescadores fueron asesinados frente a la playa de Bahía de Caráquez, mientras una tercera persona permanece desaparecida. Un día antes, el guía penitenciario Michael Efrén Andrade Marcillo fue interceptado y asesinado en la vía San Vicente–Chone.