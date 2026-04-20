Atacan a trabajador portuario en la 25 de Julio: otro hecho violento en Guayaquil hoy

Publicado por Milka Franco Veliz Creado: Actualizado:

La violencia no da tregua en Guayaquil. La tarde de este lunes 20 de abril, un trabajador portuario fue baleado en la avenida 25 de Julio mientras regresaba a su casa, en un ataque ocurrido pocas horas después del asesinato de la abogada Solange Sthefania Arellano Zhingri en el Puente de la Unidad Nacional. Ambos hechos, registrados en una misma jornada, reflejan el repunte de ataques armados en distintos puntos de la ciudad.

Interceptado cuando volvía a casa

El atentado contra el trabajador portuario ocurrió en las inmediaciones de la Universidad Agraria, en el sur de Guayaquil. El hombre se movilizaba en un vehículo Kia Río de color plateado cuando, alrededor de las 15:30, otro automotor lo interceptó para perpetrar el ataque.

Según relató su padre, la víctima había llamado minutos antes a sus familiares para informar que ya había terminado su jornada laboral en el puerto y que se dirigía a su vivienda.

Tras el ataque, testigos alertaron a sus allegados. El familiar llegó al sitio, pero ya había sido trasladado a un hospital cercano. El hombre sobrevivió al atentado, aunque uno de los disparos impactó en su mandíbula.

El ataque armado provocó congestión vehicular en la avenida 25 de Julio, una de las vías más transitadas del sur de Guayaquil,Carlos Klinger

Un segundo hecho violento en el mismo día

El ataque se produce en un contexto marcado por otro crimen registrado horas antes en uno de los corredores viales más transitados del país.

Durante la mañana, la abogada Solange Sthefania Arellano Zhingri fue asesinada a tiros mientras conducía por el Puente de la Unidad Nacional, en sentido Guayaquil–Durán.

Las investigaciones apuntan a un posible femicidio. El presunto responsable fue identificado como el sargento Ecuador Gustavo Castro Vásquez, quien habría confesado el hecho a un familiar de la víctima antes de quitarse la vida horas después en el sector de Pascuales.

Violencia en escalada

Ambos casos, ocurridos con pocas horas de diferencia, evidencian la persistencia de la violencia armada en Guayaquil, con ataques registrados tanto en zonas de alto tránsito como en sectores urbanos clave.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las motivaciones detrás del atentado contra el trabajador portuario y establecer si existe algún vínculo con estructuras delictivas.

Otro toque de queda como respuesta a la violencia



La decisión del Gobierno se da en medio de una jornada marcada por hechos violentos en distintas ciudades del país, especialmente en Guayaquil, donde se registraron ataques armados en menos de 24 horas.