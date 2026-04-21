Vuelve el subsidio a las planillas, tras quejas por cortes eléctricos

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El presidente informó que habrá un subsidio para los hogares que consuman hasta 180 kWh.

Analistas señalan que los cortes eléctricos se deben a falta de inversión en transmisión y distribución, no a un fenómeno solar.

Analistas alertan que el subsidio profundizará el déficit del sector eléctrico, estimado en unos 598 millones de dólares.

El presidente del país, Daniel Noboa, anunció el 20 de abril que el Gobierno subsidiará el costo de la planilla de luz de hasta 180 kWh por hogar, para las familias afectadas por la tormenta solar.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, indicó el mandatario como parte de un anuncio de medidas que incluyó, en medio de un cambio de liderazgo en el ámbito energético.

La tormenta solar a la que Noboa se refirió es a las altas temperaturas que azota a la costa ecuatoriana y que comenzaron el 13 de abril de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), con temperaturas de 33 a 35 °C y sensaciones térmicas cercanas a 40 °C.

Altas temperaturas elevaron el consumo de electricidad

Según las declaraciones en los últimos días del presidente, así como de la ministra de Energía, Inés Manzanos, las altas temperaturas empujaron a un mayor consumo de aires acondicionados en los hogares que se reflejaron en un costo elevado en la planilla de luz.

No obstante, este subsidio es anunciado después de cientos de quejas ciudadanas por frecuentes apagones en ciudades como Guayaquil, Manta y Santa Elena.

Más gasto para el Estado

El analista experto en energía, Darío Dávalos, menciona a EXPRESO que este nuevo subsidio (si bien beneficia a la ciudadanía), ahondará también el hueco financiero para el sector eléctrico, ya que según lo estableció la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) el año pasado, el déficit para este 2026 es de alrededor de 598 millones de dólares. “Eso debe cubrir el presupuesto general del Estado”.

Y es que el experto indica que, si bien hay una ola de calor, no existe una “tormenta solar”, como lo indica el presidente y a la que ha señalado como una de las culpables de los últimos cortes eléctricos.

“Hay un informe del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) del mes de marzo de este año, advirtiendo de estos eventos (cortes de energía) por la falta de un plan de inversión agresivo en la expansión de la transmisión y distribución. Si hace falta, es una cuestión de gestión del sector, no de una tormenta solar”, indica.

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el costo medio nacional del servicio eléctrico para este año es 12,83 centavos de dólar por kWh, lo que quiere decir que 180 kWh representa alrededor de 23 dólares al mes.

Consumo típico de un hogar

Esta cantidad de energía al mes es el consumo típico de un hogar ecuatoriano donde viven entre 2 y 4 personas, sin aire acondicionado permanente. Con este nuevo alivio financiero, quienes consuman hasta los 180 kWh no pagarán por la planilla, y quienes consuman más, pagarán el excedente.

Para el analista económico, Jorge Calderón, el alza de las planillas por aumento de consumo en los aires acondicionado, es un nuevo indicador que le grita al Estado que avance en la diversificación de la matriz energética, para que pueda evitarse este tipo de compensaciones porque, coincide, se genera una presión en el gasto público.

“Este tipo de eventos climáticos se volverán más recurrentes, por lo que estas compensaciones no serán medidas que se puedan aplicar a cada rato”, añade el analista.

No sería la primera vez que el presidente Daniel Noboa dispone este alivio en las planillas de energía. Ya lo hizo para los meses de diciembre de 2024 y de enero y febrero de 2025, asimismo con una gratuidad para las tarifas de hasta 180 kWh.

En este alivio de 2025, más de 5 millones de usuarios residenciales se beneficiaron del descuento y según la Arconel, esta ayuda, por esos tres meses, tuvo un costo de $131,20 millones para el Estado.