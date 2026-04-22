Pizza Hut Ecuador cambia de dueños: quién está detrás del negocio

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Venta de Pizza Hut Ecuador

La franquicia de Pizza Hut en Ecuador tiene nuevos propietarios. Tras meses de especulaciones y un anuncio previo de la matriz internacional (Yum! Brands) sobre la búsqueda de "opciones estratégicas" para la marca, la operación a nivel local se concretó a favor de Pepperoni Holdings, S.A.

La transacción accionaria

De acuerdo con los registros recientes de la Superintendencia de Compañías, el cambio de mando se efectuó formalmente el 11 de marzo de 2026. Las firmas de origen español Food Delivery Brands S.A. y Telepizza Gestión S.A., que mantenían el control de la franquicia a través de la razón social ecuatoriana Sociedad de Turismo (Sodetur) S.A.S., concretaron la venta de sus paquetes accionarios.

Pepperoni Holdings, S.A. adquirió la totalidad de la participación. El movimiento accionario principal corresponde a la compra de las acciones que poseía Food Delivery Brands, por un valor registrado de $ 7,7 millones, sumado a las acciones de Telepizza Gestión.

¿Quiénes están detrás de Pepperoni Holdings?

Detrás de Pepperoni Holdings, S.A., una compañía constituida y radicada en Panamá, se encuentran altos ejecutivos ecuatorianos vinculados al Grupo Hanaska.

Con esta transacción, la operación de los 77 locales que Pizza Hut mantiene distribuidos en diversas provincias pasa a ser dirigida por un conglomerado con estructura en el sector alimentario local.