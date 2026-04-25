Gerente de Aglomerados Cotopaxi: “Tenemos que adaptarnos a un escenario global desafiante”

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Diversificación como escudo: Ante tensiones comerciales, la empresa Aglomerados Cotopaxi reduce su dependencia de un solo mercado y fortalece destinos como Canadá y Centroamérica.

Más valor, menos precio: La estrategia se enfoca en productos con mayor valor agregado para competir por diferenciación y no por costos.

Crecimiento con adaptación: Pese al contexto global complejo, se proyecta un crecimiento del 8 % en 2026, apoyado en inversión, innovación y expansión comercial.

En un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y cambios arancelarios, el sector exportador ajusta sus estrategias para sostener el crecimiento en 2026. Francisco Ordóñez, gerente de exportaciones de Aglomerados Cotopaxi, aborda el tema con Diario EXPRESO.

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- ¿Cómo están las ventas y qué expectativas tienen para 2026 dentro de una coyuntura de sobretasas y conflictos?

- El 2025 fue un buen año para la empresa y mantenemos expectativas positivas para 2026. Sin embargo, el contexto internacional es retador por las guerras arancelarias y tensiones comerciales. Frente a eso, la estrategia es clara: diversificar mercados y apostar por productos con mayor valor agregado, para sostener el crecimiento.

- ¿Cuál es su principal mercado y cómo les han afectado los conflictos comerciales?

- Históricamente, nuestro principal mercado ha sido Estados Unidos. Pero con los cambios en aranceles y tensiones comerciales, parte de esas exportaciones se redirigieron hacia Canadá y también se ha fortalecido la presencia en Centroamérica. La diversificación ha sido clave para no depender de un solo destino.

La importancia de diversificar

- ¿Desde cuándo trabajan en esa diversificación?

- Desde los inicios la empresa tuvo una visión exportadora, pero en los últimos cinco o seis años se ha intensificado la exploración de nuevos mercados y el desarrollo de productos con mayor valor agregado, lo que ahora permite tener mayor alcance.

- ¿Qué motivó ese cambio estratégico?

- Ecuador no es necesariamente competitivo en costos. Por eso, la decisión fue dejar de competir por precio y enfocarse en la diferenciación, desarrollando productos más elaborados que permitan competir en otros segmentos.

- ¿Cómo han evolucionado sus productos?

- La empresa comenzó exportando tableros de madera. Con el tiempo se incorporaron procesos adicionales como recubrimientos, diseños y nuevos productos: molduras, paneles decorativos, marcos y puertas. Esto ha incrementado el valor agregado.

- ¿Qué tipo de inversiones han realizado?

- Principalmente en maquinaria, contratación de personal, capacitación, materias primas y proyectos en el área forestal y social. Anualmente, la inversión representa alrededor de un 6 % de las ventas.

Más empleo y crecimiento

- ¿Cómo ha evolucionado el empleo en la empresa?

- En los últimos cinco años se ha pasado de menos de 500 empleados a cerca de 600, reflejando el crecimiento de la operación.

- ¿Cuánto esperan crecer en el 2026?

- Se proyecta un crecimiento del 8 %, superior al 5 % alcanzado en 2025.

- ¿Cómo lograr ese crecimiento en un contexto global complejo?

- La clave es redireccionar esfuerzos hacia otros mercados. Ante dificultades en países como Colombia o Estados Unidos por sobretasas, se fortalecen estrategias comerciales en regiones como Centroamérica y Canadá, con mayor presencia en ferias, visitas y marketing.

- ¿Estas estrategias ya están en marcha?

- Sí, están avanzadas. Sin las restricciones actuales, el crecimiento podría ser mayor, pero la empresa se adapta para mantener una tendencia positiva.

- ¿Cuál es la clave del éxito de la empresa?

- La calidad y la diferenciación. Se prioriza entender las necesidades del cliente y ofrecer un servicio superior, apoyado en inversión y mejora continua.

- ¿Qué proyección tienen a largo plazo?

- Seguir creciendo en exportaciones, aprovechando que hay espacio en el mercado regional. La apuesta es continuar innovando y adaptándose.

- Cómo ha sido su trayectoria profesional hasta este cargo?

- Inicié como desarrollador de negocios en otra empresa, luego fui jefe de ventas internacionales y ahora lidero la gerencia de exportaciones. El equipo también ha crecido, pasando de dos personas a cinco, en línea con la expansión de mercados.