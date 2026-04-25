Mercado inernacional
Gerente de Aglomerados Cotopaxi: “Tenemos que adaptarnos a un escenario global desafiante”
Empresa apuesta por diversificar mercados y agregar valor a sus productos para sostener el crecimiento, pese a las tensiones comerciales internacionales
Lo que debe saber
- Diversificación como escudo: Ante tensiones comerciales, la empresa Aglomerados Cotopaxi reduce su dependencia de un solo mercado y fortalece destinos como Canadá y Centroamérica.
- Más valor, menos precio: La estrategia se enfoca en productos con mayor valor agregado para competir por diferenciación y no por costos.
- Crecimiento con adaptación: Pese al contexto global complejo, se proyecta un crecimiento del 8 % en 2026, apoyado en inversión, innovación y expansión comercial.
En un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y cambios arancelarios, el sector exportador ajusta sus estrategias para sostener el crecimiento en 2026. Francisco Ordóñez, gerente de exportaciones de Aglomerados Cotopaxi, aborda el tema con Diario EXPRESO.
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- ¿Cómo están las ventas y qué expectativas tienen para 2026 dentro de una coyuntura de sobretasas y conflictos?
- El 2025 fue un buen año para la empresa y mantenemos expectativas positivas para 2026. Sin embargo, el contexto internacional es retador por las guerras arancelarias y tensiones comerciales. Frente a eso, la estrategia es clara: diversificar mercados y apostar por productos con mayor valor agregado, para sostener el crecimiento.
- ¿Cuál es su principal mercado y cómo les han afectado los conflictos comerciales?
- Históricamente, nuestro principal mercado ha sido Estados Unidos. Pero con los cambios en aranceles y tensiones comerciales, parte de esas exportaciones se redirigieron hacia Canadá y también se ha fortalecido la presencia en Centroamérica. La diversificación ha sido clave para no depender de un solo destino.
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La importancia de diversificar
- ¿Desde cuándo trabajan en esa diversificación?
- Desde los inicios la empresa tuvo una visión exportadora, pero en los últimos cinco o seis años se ha intensificado la exploración de nuevos mercados y el desarrollo de productos con mayor valor agregado, lo que ahora permite tener mayor alcance.
- ¿Qué motivó ese cambio estratégico?
- Ecuador no es necesariamente competitivo en costos. Por eso, la decisión fue dejar de competir por precio y enfocarse en la diferenciación, desarrollando productos más elaborados que permitan competir en otros segmentos.
- ¿Cómo han evolucionado sus productos?
- La empresa comenzó exportando tableros de madera. Con el tiempo se incorporaron procesos adicionales como recubrimientos, diseños y nuevos productos: molduras, paneles decorativos, marcos y puertas. Esto ha incrementado el valor agregado.
- ¿Qué tipo de inversiones han realizado?
- Principalmente en maquinaria, contratación de personal, capacitación, materias primas y proyectos en el área forestal y social. Anualmente, la inversión representa alrededor de un 6 % de las ventas.
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Más empleo y crecimiento
- ¿Cómo ha evolucionado el empleo en la empresa?
- En los últimos cinco años se ha pasado de menos de 500 empleados a cerca de 600, reflejando el crecimiento de la operación.
- ¿Cuánto esperan crecer en el 2026?
- Se proyecta un crecimiento del 8 %, superior al 5 % alcanzado en 2025.
- ¿Cómo lograr ese crecimiento en un contexto global complejo?
- La clave es redireccionar esfuerzos hacia otros mercados. Ante dificultades en países como Colombia o Estados Unidos por sobretasas, se fortalecen estrategias comerciales en regiones como Centroamérica y Canadá, con mayor presencia en ferias, visitas y marketing.
- ¿Estas estrategias ya están en marcha?
- Sí, están avanzadas. Sin las restricciones actuales, el crecimiento podría ser mayor, pero la empresa se adapta para mantener una tendencia positiva.
- ¿Cuál es la clave del éxito de la empresa?
- La calidad y la diferenciación. Se prioriza entender las necesidades del cliente y ofrecer un servicio superior, apoyado en inversión y mejora continua.
- ¿Qué proyección tienen a largo plazo?
- Seguir creciendo en exportaciones, aprovechando que hay espacio en el mercado regional. La apuesta es continuar innovando y adaptándose.
- Cómo ha sido su trayectoria profesional hasta este cargo?
- Inicié como desarrollador de negocios en otra empresa, luego fui jefe de ventas internacionales y ahora lidero la gerencia de exportaciones. El equipo también ha crecido, pasando de dos personas a cinco, en línea con la expansión de mercados.