EE.UU. calcula que el desminado del estrecho Ormuz podría llevar hasta seis meses

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

El Pentágono estima que las operaciones de desminado en el estrecho de Ormuz no se empezarán a realizar hasta que concluya la guerra contra Irán, y que estas podrían prolongarse hasta seis meses. Esto dificultaría la pronta normalización del tráfico marítimo en este paso vital para el comercio de hidrocarburos, según informó este miércoles el diario The Washington Post.

Según tres fuentes anónimas citadas por el rotativo, un alto funcionario del Departamento de Defensa compartió esa estimación en una sesión informativa celebrada el martes con miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja estadounidense.

Impacto económico podría extenderse hasta fin de año

Estos cálculos implican que los efectos económicos del conflicto podrían durar hasta casi final de año, incluso si la paz entre Teherán y Washington se acordara de manera inminente. Las consecuencias se sentirían aún cuando Estados Unidos celebre en noviembre sus elecciones de medio mandato, clave para que Donald Trump y los republicanos mantengan el control del Congreso.

Además de los efectos disruptivos en la economía global, la guerra se ha vuelto altamente impopular, incluso entre las bases trumpistas, debido al gasto militar y al incremento en los precios de los combustibles.

Minas sofisticadas complican las labores de limpieza

Los funcionarios citados señalaron que Irán podría haber colocado más de una veintena de minas en el estrecho, algunas de ellas mediante sistemas de control remoto o embarcaciones pequeñas, lo que dificulta su detección por parte de las fuerzas estadounidenses.

Asimismo, se cree que el propio Irán podría tener dificultades para localizar muchas de las minas instaladas en la zona.

Ormuz, un punto clave para el comercio energético

Antes del inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, por el estrecho de Ormuz transitaba una parte significativa del crudo y gas natural exportado a nivel global, especialmente hacia economías asiáticas como Japón y Corea del Sur.

Actualmente, además del bloqueo parcial impuesto por Teherán a los buques de carga, Washington ha aplicado restricciones para impedir que embarcaciones partan o lleguen a puertos iraníes.

Posible reactivación de negociaciones

Tras prorrogar de manera unilateral el alto el fuego, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán el próximo viernes.

Por su parte, Irán aseguró que volverá a la mesa de diálogo cuando existan “condiciones necesarias y razonables”, y reiteró que está preparado para defenderse ante eventuales nuevos ataques.