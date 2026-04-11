EN VIVO | Inter vs Gremio de Porto Alegre HOY: Hora y canales dónde ver el clásico en el Brasilerao

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Grenal 2026: Internacional y Grêmio chocan hoy en el Beira-Rio por la fecha 11 del Brasileirao.

Ambos equipos llegan igualados con 12 puntos; el ganador escalará posiciones clave en la tabla.

Inter busca revancha tras caer 2-3 en el último clásico; Grêmio intenta romper su racha sin goles.

La tarde de este sábado 11 de abril, el fútbol brasileño se detiene para una nueva edición del Grenal. Internacional y Grêmio se verán las caras a partir de las 18:30 (hora de Ecuador) en el Estadio Beira-Rio, en un compromiso correspondiente a la undécima fecha del Brasileirao. Con ambos equipos igualados en la tabla, el triunfo no solo significa tres puntos, sino el impulso anímico necesario para escalar hacia la zona alta.

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El Internacional de Porto Alegre llega a este encuentro con la moral en alto tras haber derrotado por la mínima (1-0) al Corinthians en su última presentación. Pese a una irregularidad marcada en sus últimos cinco juegos (2 victorias, 1 empate y 1 derrota), los dirigidos por la localía confían en su solidez defensiva, habiendo recibido apenas 3 goles en sus recientes compromisos.

Actualmente, el Inter ocupa la 13ª posición con 12 unidades, producto de un balance equilibrado de 3 triunfos, 3 empates y 4 caídas.

Por su parte, el Grêmio arriba al Beira-Rio tras un deslucido empate sin goles ante Remo. El conjunto visitante ha mostrado dos caras en sus últimas salidas: una ofensiva que ha logrado marcar 5 tantos, pero una defensa que ha concedido la misma cantidad.

Inter y Gremio juegan este sábado 11 de abril el Clásico Gaúcho.CORTESIA

Aunque marchan en la 11ª casilla, el "Rei de Copas" suma los mismos 12 puntos que su eterno rival, superándolo apenas por la diferencia de goles y criterios de desempate técnicos.

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Si bien el balance histórico cercano favorece ligeramente al Internacional (3 victorias frente a 1 de Grêmio en los últimos 5 duelos), el antecedente más reciente dejó un sabor amargo para la hinchada colorada. El pasado 21 de septiembre de 2025, en el último cruce por el Brasileirao, Grêmio se impuso en un vibrante 2-3 como visitante.

Inter vs Gremio: Detalles del partido

Torneo : Brasileirao 2026, Fecha 11.

: Brasileirao 2026, Fecha 11. Estadio : Beira-Rio.

: Beira-Rio. Hora : 18:30 (hora de Ecuador).

: 18:30 (hora de Ecuador). Actualidad: Ambos equipos con 12 puntos en la tabla

Inter vs Gremio | Dónde ver EN VIVO el Clásico Gaúcho

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