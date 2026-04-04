Southampton vs. Arsenal: Horario y dónde ver en vivo la FA Cup 2026

Sin Piero Hincapié, los Gunners visitan al Southampton por el pase a semifinales del torneo más antiguo del mundo

Arsenal, bajo la dirección de Mikel Arteta, busca el pase a las semifinales de la FA Cup 2026.

Los cuartos de final de la FA Cup suben la temperatura este sábado 4 de abril con un enfrentamiento de alto voltaje: Southampton recibe al Arsenal en el St Mary's Stadium. El torneo de clubes más longevo del mundo busca a sus semifinalistas y ambos equipos llegan con realidades distintas pero una misma ambición.

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¿A qué hora juegan Southampton vs Arsenal?

El pitazo inicial está programado para las 14:00 (hora de Ecuador). Si te encuentras en otras latitudes, aquí tienes la guía de horarios:

Ecuador, Colombia y Perú: 14:00

Argentina, Chile y Uruguay: 16:00

México (CDMX): 13:00

España: 21:00

Piero Hincapié, defensa ecuatoriano del Arsenal, no estará disponible para el cotejo por lesión. CORTESIA

Dónde ver Southampton vs. Arsenal EN VIVO

Para los fanáticos en Sudamérica, la transmisión exclusiva del compromiso estará a cargo de:

TV: ESPN 2

Streaming: Disney+ Premium

En España, el encuentro podrá seguirse a través de las señales de Movistar+.

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El panorama del Arsenal: bajas y rotaciones

Mikel Arteta enfrenta un rompecabezas táctico tras el parón internacional. La noticia que más impacta en el entorno ecuatoriano es la ausencia confirmada de Piero Hincapié. El defensor tricolor sufrió una lesión muscular con la selección y no podrá ser parte de la zaga londinense.

Alineaciones probables para el partido de hoy

Southampton: Pertez; Bree, Harwood-Bellis, Bednarek, Manning; Romeu, Jander; Fellows, Edozie, Azaz; Stewart.

Arsenal: Kepa; Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori; Rice, Zubemendi, Trossard, Odegaard, Saka; Gyokeres.

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