Selección ecuatoriana: A Jordi Cruyff no le gustan las pretemporadas largas

Jordi Cruyff, seleccionador ecuatoriano, no es partidario de las pretemporadas extensas.

Jordi Cruyff no descuida ninguno de sus tres trabajos. La semana pasada el estratega holandés subió una foto a su cuenta de Instagram, en la que se lo veía que estaba analizando un partido del torneo ecuatoriano, y en estos días también le ha dedicado tiempo a sus otras dos actividades: escribir para el diario Sport de España y comentar en el programa radial El Larguero.

La noche de este lunes 24 de marzo, Cruyff habló para la cadena radial en la que colabora. Durante dicho programa el estratega de la Tricolor se refirió a que no es partidario a las largas concentraciones, durante alguna pretemporada de fútbol.

“En mi última experiencia con equipos chinos (Chongqing Dangdai Lifan), ellos sí que pensaban hacer estas concentraciones de seis semanas en el extranjero. Les dije que no… Cuando estaba de director deportivo (en el AEK Larnaca de Chipre y el Maccabi Tel Aviv de Israel) y tenía cierta voz en esto, intentaba que las pretemporadas no fueran más allá de 11, 12 o 13 días”, dijo Cruyff.

Luego, el actual DT de la Tricolor explicó las razones por las cuales no le gusta las pretemporadas largas. “Primero el futbolista llega con ese entusiasmo de una nueva temporada y hacer el trabajo que toca, pero a los 12 días ya se quiere matar todo el mundo”.

Recordó a su padre

Por otro lado, en el diario Sport de España, Jordi publicó una nota en la que recordó a su padre Johan Cruyff, y comentó sobre cómo el legendario jugador holandés habría actuado en esta emergencia sanitaria que atraviesa el mundo.

“En estos días de incertidumbre y pesimismo, muchos nos preguntamos, como suelo hacer cuando me asalta alguna duda, ¿qué haría Johan? Pues le habría buscado el lado positivo, como a todo, y nos hubiera sorprendido con alguna ocurrencia de las suyas. De entrada, me lo imagino entreteniéndose con dos de sus grandes hobbies: los puzzles, que tanto le obsesionaban, y los crucigramas, sentado bajo algún rayo de sol en el balcón de su casa de Barcelona, o arreglando el jardín si le hubiera tocado confinarse en El Montanyá. De lo que sí estoy seguro es de que en ningún momento se hubiera agobiado, porque siempre se sacaba de la manga algún antídoto contra el aburrimiento. Y eso que no tenía móvil, ni mucho menos concebía la vida social a través de las nuevas tecnologías, como casi todo el mundo”, afirmó Cruyff en su columna de opinión.