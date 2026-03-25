Salinas recibe el Circuito Beach Tennis Ecuador 2026 en la playa de Chipipe

Más de 300 competidores se proyectan para el Circuito 2026. Hay categorías amateur y profesionales

La primera parada del circuito ya se dio en General Villamil, Playas.

La ciudad de Salinas se prepara para recibir la Segunda Parada del Circuito Beach Tennis Ecuador 2026, previsto entre los días 28 y 29 de marzo en la Playa de Chipipe, uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la costa ecuatoriana.

De acuerdo con los organizadores, el torneo reunirá a deportistas de distintas ciudades del país que competirán en cinco categorías: Amateur, Intermedio, Suma, Pro y Mixtos, todas en damas y varones, quienes al final sumarán puntos para el ranking oficial del circuito completo, que consiste en una gira de torneos a lo largo del año, en diferentes destinos de playa del país.

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Temporada 2025, antecedente exitoso

La fecha de Salinas, llega luego del inicio de la temporada que tuvo como sede el Ocean Club de General Villamil, Playas, donde más de una treintena de jugadores, público y familiares, dieron apenas una prueba de lo intensa que será la temporada.

Carlos Rodríguez, director del torneo, explicó que todos los jugadores recibirán kits de bienvenida, mientras que a los campeones de cada categoría se los reconocerá con premios de $ 200, así como kits de los patrocinadores.

“La acogida tanto de deportistas, como de patrocinadores ha si buena, gracias al éxito del 2025. Por ejemplo, para esta fecha, se contará con el respaldo institucional del Municipio de Salinas, mientras que para facilitar la participación de jugadores provenientes de otras ciudades, el Hotel Colón Salinas se ha unido como hotel oficial del torneo, ofreciendo tarifas especiales para los deportistas inscritos”, acotó.

El año pasado, el Circuito Beach Tennis Ecuador consistió en 8 paradas que reunieron en total a más de 300 competidores de todo el país.

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