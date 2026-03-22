Mushuc Runa vs Emelec: dónde ver EN VIVO, alineaciones y detalles | LigaPro 2026

Revisa la hora, alineaciones y canal de transmisión del partido entre Emelec y Mushuc Runa

Emelec visita a Mushuc Runa en la fecha 6 de la LigaPro 2026.

Emelec no moverá su alineación. El conjunto eléctrico apostará por la continuidad de su once titular este domingo 22 de marzo de 2026, cuando visite a Mushuc Runa en el estadio La Cocha de Latacunga, desde las 18:15 (hora de Ecuador), por la sexta jornada de la LigaPro 2026.

El Bombillo llega motivado tras dos triunfos consecutivos

El equipo dirigido por el director técnico Vicente Sánchez atraviesa su mejor momento en lo que va del campeonato.

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Tras imponerse 2-1 a Orense y dar el golpe con un sólido 2-0 frente a Independiente del Valle, el Bombillo llega motivado y con la intención de seguir escalando posiciones, luego de ubicarse en el puesto 12 con cuatro puntos.

Emelec ganó a Independiente del Valle la fecha pasada de LigaPro 2026. Miguel Canales

Vicente Sánchez apuesta por el esquema 3-5-2

Para este compromiso, el estratega mantendrá el esquema 3-5-2 que le dio resultados en la jornada anterior.

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En el arco se ratifica la presencia de Pedro Ortiz, respaldado por una línea de tres defensores conformada por Luis León, Aníbal Leguizamón y Stalin Segura.

Por las bandas, el despliegue de Romario Caicedo e Ignacio Guerrico será clave para generar profundidad.

En el mediocampo, Víctor Griffith y Ángelo Mina tendrán la misión de manejar los tiempos y abastecer a los creativos Miller Bolaños y Francisco Pizzini, quienes buscarán asistir al delantero Luca Klimowicz.

Mushuc Runa busca su primera victoria en la LigaPro

Del otro lado, Mushuc Runa llega urgido de resultados. El ‘Ponchito’ ocupa la casilla 15 de la clasificación con apenas tres puntos y todavía no ha conseguido victorias en el campeonato ecuatoriano.

Mushuc Runa busca salir del fondo de la tabla de posiciones de LigaPro 2026. API

Con delanteros como Ronnie Carrillo y Elian Caicedo, intentará hacerse fuerte como local y frenar el impulso de los azules.

Hora y canal para ver EN VIVO el partido

La transmisión del partido estará disponible EN VIVO a través de Zapping Sports, tanto en su señal de televisión pagada como en su plataforma digital.

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