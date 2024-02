Mario Lastra, entre la felicidad de un formador y la ingratitud del fútbol

Con el silbato colgando del cuello y dando instrucciones a niños y niñas, el exfutbolista ecuatoriano Mario Lastra cumplía esta semana con su nueva faceta: formar talentos en la escuela Jersey Star Ecuador, que funciona en el estadio de la liga barrial Eloy Alfaro, en el sur de la ciudad de Quito.

Independiente del Valle venció 2-1 a Deportivo Quito en un amistoso Leer más

Con voz afable y de trato cordial, el exjugador de varios clubes nacionales, e incluso de la selección nacional, repasó con EXPRESO las casi dos décadas de carrera profesional en las que conoció las bondades y también las malicias de este deporte.

Lastra, quien tuvo su mejor momento en Aucas bajo la dirección del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, confiesa hoy que el dejar el fútbol fue “doloroso”, pero prefirió retirarse él, “antes que el fútbol me retiré a mí”, precisa con una amplia sonrisa.

Actualmente, con 44 años, el exvolante, nacido en Quito, pasó por clubes como Aucas, Deportivo Saquisilí, Deportivo Cuenca, Macará, Deportivo Azogues, Espoli, Liga de Portoviejo, entre otras plantillas de la Segunda Categoría de Ecuador. No obstante, todos recuerdan los seis meses que jugó en Barcelona.

Lea también: (Enner Valencia, por otro gol y victoria con Inter de Porto Alegre)

Al consultarle por qué no nombra al Ídolo del Ecuador, el quiteño agacha la mirada. Señala que cree que “no fue malo” lo que hizo en los toreros, pero que “por pequeñas cosas salí del equipo, más no por no haber jugado bien”, sostiene.

“En el fútbol hay mucha gente ingrata; en algún momento uno dio muchas cosas por los equipos, y hubo personas que por uno no dieron nada, aun así no soy rencoroso”, sostiene.

https://www.youtube.com/watch?v=f_cBhiIofNg

A manera de retrospectiva, Lastra reconoce: “Cuando uno está en un equipo grande tiene que atenerse a muchas cosas, cuidarse en muchos aspectos, y creo que me faltó madurez para triunfar con los toreros”, puntualiza el exjugador.

Premier League: Pervis Estupiñán, titular en Brighton ante el último de la tabla Leer más

De lo que sí se arrepiente es de “no haber aprovechado el tiempo”, quiso lograr muchas cosas, pero no pudo.

Recuerda siempre aquella anécdota en la que se cayó en la fosa del estadio Monumental durante un entrenamiento con los canarios. “Son cosas que pasan siempre por mi mente y que me pregunto por qué pasó, y a mí en especial. Pero creo que son experiencias que uno gana y que las puedo compartir”, dice.

Reconoce que el mejor paso que tuvo fue durante las seis temporadas que jugó con Aucas. “Pienso que en el fútbol tuve muchas facetas buenas y pocas malas, de ellas la de Aucas fue la mejor... De lo malo, mejor trato de no acordarme”.

Lastra con el grupo de chicos a los que forma en la escuela al sur de Quito. Angelo Chamba / Expreso

Además del buen paso con el campeón nacional 2022, Lastra trae también al recuerdo una situación que lo marcó. Recuerda que una vez el profesor Luis Fernando Suárez, con la venia de los dirigentes de ese entonces, lo concentró toda la semana en la sede del club antes de un duelo ante Liga. A Mario, eso le costó estar lejos de la familia y los amigos. “Lamentablemente, en ese partido jugué mal y a los 10 minutos me sacaron. Entonces el lunes siguiente el profe Suárez me preguntó qué me pasó; yo le contesté que no me sentía bien por la concentración obligada. Entonces me mandó mi casa”. Y funcionó.

Premier League: Chelsea de Caicedo dejó escapar el triunfo ante Manchester City Leer más

Para el duelo posterior frente a Barcelona, Lastra fue figura y el profesor Suárez le dijo: “Mario, haz con tu vida lo que quieras, con tal de que a mí me respondas, siempre vas a tener mi apoyo”, cuenta entre risas.

Tras rememorar solo un poco de los casi 20 años de vida futbolística, Lastra debe volver a dar instrucciones a los cerca de 40 niños y niñas con los que trabaja en la escuela Jersey Star Ecuador. El centro de enseñanza es propiedad de José Luis Padilla, quien planea llevar a los jugadores más talentosos a Estados Unidos, donde el propietario también cuenta con una escuela de formación de jóvenes con proyección.

Muy a pesar de lo que se pueda creer, Lastra no es entrenador. Su referencia es transmitir las enseñanzas con base en la experiencia adquirida en una carrera deportiva en la que fue entrenado por técnicos como Suárez, Juan Amador Sánchez, Homero Mistral Valencia, entre otros. Así Mario Lupo es feliz.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!