Messi se pronuncia sobre su ausencia en la selección de Argentina: ¿Qué reveló?

Lionel Messi no jugará los próximos partidos de la selección argentina y dejó un mensaje a sus compañeros

Lionel Messi, el capitán de la selección argentina y estrella del Inter Miami, no podrá participar en los próximos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas de Conmebol debido a una lesión muscular. A través de sus redes sociales, el futbolista compartió su pesar por no poder unirse al equipo y dejó un mensaje de aliento para sus compañeros.

La lesión que sufrió Messi no es grave, pero sí lo suficiente para impedirle estar disponible para los partidos clave contra Uruguay y Brasil. A pesar de la frustración, el astro argentino aprovechó su cuenta de Instagram para expresar su apoyo a la selección:

¿Qué dijo Messi sobre su lesión y su ausencia en los partidos de Argentina?

"Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre, quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!"

Messi expresó su apoyo al equipo a través de un mensaje en Instagram, lamentando su ausencia en los partidos clave. Instagram: @leomessi

Te invitamos a leer | Ecuador vs Venezuela: ¿Quién reemplazará a Piero Hincapié? Beccacece ya eligió

No será solo Messi quien se ausente en esta doble jornada FIFA. Otros jugadores como Paulo Dybala, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez también se quedaron fuera por problemas físicos. La falta de varios referentes en el equipo, sin embargo, no detiene las esperanzas de Argentina, que aún tiene la posibilidad de asegurar su clasificación al Mundial de 2026 si consigue victorias ante Uruguay o Brasil.

El conjunto de Lionel Scaloni se enfrenta a una dura prueba en estos dos encuentros. Primero, el equipo se medirá contra Uruguay en el Clásico del Río de la Plata. La selección dirigida por Marcelo Bielsa ya sorprendió a la Albiceleste al derrotarla por 0-2 en Buenos Aires en el último enfrentamiento. Después, Argentina recibirá a Brasil en el Estadio Monumental, una selección que también tendrá ausencias importantes, entre ellas la de Neymar Jr., quien no fue convocado por problemas físicos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!