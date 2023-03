Liga de Quito recibe este 4 de marzo (16:30) al actual campeón de la LigaPro, Aucas, en el primer clásico capitalino del año.

El elenco albo, que viene de perder ante Deportivo Cuenca (2-0), presenta dos bajas para este cotejo: la del zaguero José Quintero y la del estratega Luis Zubeldía, ambos expulsados.

Tanto Quinteros como Zubeldía estarán fuera de las canchas durante dos fechas, aunque el DT argentino, quien fue sancionado por ‘conducta antideportiva’ contra un oficial del partido anterior, rechazó la sanción impuesta, pues para él, en el informe arbitral se puso algo que no hizo.

“Me han faltado el respeto y no es la primera vez. Yo no puedo manejarlo porque cuando un árbitro pone un informe no lo podés modificar. Inventan algo que claramente en el video no lo es”, dijo el gaucho.

Sobre el duelo ante Aucas, que también viene de perder (2-0) en la primera fecha, ante El Nacional, Zubeldía reconoció que será “complicado’, debido a las bajas que tienen. “Jhojan (Julio) y el Choclo (Quinteros) no van a estar, Alzugaray hay que ver si es que llega... Estuvimos armando diferentes alternativas, es difícil prever lo que va a poner Aucas porque ha estado cambiando, así que tenemos (referencia) la final con Independiente del Valle (Supercopa Ecuador) y lo último con El Nacional. Es mejor fijarse en el equipo de uno en ese sentido”.

Aucas, por su parte, no presenta bajas para este duelo, pero se prevé que el estratega César Farías deje en el banco a Michael Carcelén. En su lugar iría Édison Caicedo.