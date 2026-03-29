Kimi Antonelli: Así se convirtió en el líder más joven de un Mundial de Fórmula 1

El italiano de apenas 19 años de edad rompe con todos los pronósticos, ganó en Japón y ya establece marcas importantes

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió este domingo 29 de marzo en el líder más joven de toda la historia del Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Japón, en Suzuka, donde se impuso por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo y tercero, respectivamente.

RELACIONADAS

Antonelli, de 19 años, repitió el triunfo de hace dos domingos en China y ganó desde la 'pole', tras una mala salida, con mucha suerte -gracias a la entrada de un coche de seguridad-, pero siempre rápido en pista; en una prueba que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) -que, tras dos retiradas, acabó su primera carrera del año- concluyeron decimoquinto y decimoctavo, respectivamente.

Para intentar salvarse del baño de Champagne tras la foto del festejo, Andrea Kimi Antonelli ha corrido al box de Ferrari para refugiarse, sin mucho éxito 😅pic.twitter.com/5rMjZNfQuE — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) March 29, 2026

La joven estrella boloñesa, que no cumplirá 20 hasta el próximo 25 de agosto, mejoró claramente el récord histórico de precocidad del cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel, que encabezó la primera era gloriosa de Red Bull (2010-13) y fue líder por primera vez con 21 años y cinco meses.

Hincapié y Castillo, fuera de la convocatoria: no jugarán ante Países Bajos Leer más

Antonelli, que en Shanghái se había convertido en el primer ganador italiano desde que lo hiciese hace veinte años (es decir, antes de que él naciese) Giancarlo Fisichella -testigo directo, como compañero de equipo, de los grandes éxitos de Alonso, cuando éste ganó sus dos Mundiales (2005 y 2006)-, sigue haciendo historia.

En China pasó a ser el 'poleman' más joven de todos los tiempos y el segundo más joven ganador, por detrás del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que esta vez no pasó del octavo en la pista en la que ganó, saliendo primero, los pasados cuatro años. Ahora, Kimi ya es el líder más novel de la historia. Suma 72 puntos, nueve más que su compañero, el inglés George Russell, que cedió el primero de la general al acabar cuarto -por delante de sus compatriotas Lando Norris (McLaren) y el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), que fue sexto-; y con 23 sobre Leclerc.

¡NUEVO LÍDER TRAS LA LARGADA! PIASTRI MOVIÓ MEJOR QUE KIMI ANTONELLI Y ES EL PUNTERO EN EL ARRANQUE DE LA CARRERA. ¡LECLERC Y NORRIS SUPERARON A LOS MERCEDES!



📺 #JapaneseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/46WYUmjqkq — SportsCenter (@SC_ESPN) March 29, 2026

Italia vibra con su nueva estrella. Después de una carrera en la que Mercedes confirmó su posición de privilegio en esta no poco controvertida 'nueva era' de la F1, en la que a la escudería alemana sólo se le acercan Ferrari y la 'recuperada' McLaren, que el año pasado revalidó título de constructores a la par que celebró el de Norris, y que este domingo festejó, en su primera prueba finalizada, el segundo puesto de Piastri. En una jornada que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto, una plaza por delante del otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!