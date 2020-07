José Angulo: "Quería cambiar mi manera de vivir"

El 29 de julio (fecha tentativa de la reanudación de la LigaPro), José Angulo volvería al fútbol profesional vistiendo la camiseta de Barcelona, uno de sus sueños, después de cumplir la sanción de cuatro años por dar positivo en una prueba de dopaje en la Copa Libertadores 2016.

Jonathan Borja vio desde la banca el título de Cruz Azul Leer más

El Tin, como lo conocen, en entrevista con EXPRESO aseguró que está entusiasmado por volver a marcar un gol, el cual no sabe cómo lo celebrará. Quiere sentir de nuevo la sensación de la victoria. Además, considera que está bien físicamente, pero le falta ritmo de competencia para retornar a su mejor forma.

¿Cómo han sido sus primeros días como jugador de Barcelona?

Uno siente que hay buena energía. Todos se han portado bien que hasta ya me siento como en familia. Me dieron una buena bienvenida porque hay mucha esperanza en mí, así que ya todo depende de mí. Paciencia, que voy a hacer bien mi trabajo, sobre todo los goles.

¿Siempre pensó en venir al Ídolo?

Sí, era uno de mis objetivos. Pero me falta el otro, ser el goleador. Ya llegué a la mitad, ahora falta dejar mi huella para que me recuerden por las cosas grandes que se van alcanzar de aquí en adelante.

Pervis Estupiñán: "Finalizamos la temporada con el objetivo cumplido" Leer más

¿Cree que ya estás listo para jugar?

Me siento muy bien en la parte física, desde hace mucho tiempo ya la vengo trabajando. Lo que sí quiero dejar claro es que aún me falta coger el ritmo del fútbol, que me tengan un poquito de paciencia que cuando ya esté bien el resto vendrá solo.

¿Qué le puede aportar el Tin Angulo a Barcelona?

Yo soy ‘9’ de área, pero cuando yo siento que el balón no me llega, me suelto un poco. Tengo la confianza de irlo a pedir y arrancar, porque tengo un buen regate, despliegue con el balón. Cuando veo que está difícil me desprendo porque a mí me gusta ir para adelante.

¿Extraña volver a marcar un gol?

Que te puedo decir, soy un delantero y yo como del gol (entre risas). Hace mucho tiempo lo extraño, pero me he mantenido tranquilo. El nervio está, pero he venido tomando las cosas con calma para no llegar a un momento donde tenga mucha presión y no me salga nada. Espero que cuando regrese, Dios me dé la oportunidad de marcar para romper ese arco y desde ahí comenzar una linda historia.

Todos cometemos errores y uno está para cambiar. Estoy peleando en el día a día porque quiero mejorar José Angulo, jugador de Barcelona

¿Cómo lo va a celebrar?

Uno piensa en muchas celebraciones, pero en el momento del gol lo que se te venga a la mente eso se hace. De seguro lo celebro como loco porque hace tiempo no lo hago (risas).

¿Cree que podría sacar provecho de las estrellas del plantel?

Yo ya sé quiénes son ellos: Oyola (Matías), Díaz (Damián), Álvez (Jonathan), entonces en los entrenamientos trato de verlos para aprender.

En México asistió donde un psicólogo, ¿cuál fue la razón?

Sabía que necesitaba una ayuda de un psicólogo para tratar de mejorar cosas que talvez en mi pasado no las veía como algo que dañara mi carrera. Termine mi tratamiento y ahora me ayuda un ‘profe’ que conoce el tema de la psicología. Voy a entrenar, hablo con él y le cuento mis problemas, porque uno, a pesar de todo, sigue teniendo problemas y qué mejor que buscar una ayuda profesional.

¿Qué quería mejorar?

Tarjeta de novato de LeBron James logra récord en subasta con $ 1'800.000 Leer más

Mi actitud. Había momentos que no hacía caso y la palabra mía era lo que se hacía. Eso no me hacía bien. Quería cambiar mi manera de vivir, porque recuerda que yo tenía mala noche, salía seguido.

¿Le falta cambiar en algo?

Los pensamientos de mala noche ya no porque logré controlar eso, ahí están todavía, pero ya sé cómo evadirlos. A veces cuando me siento un poco mal o frustrado le pego una llamada al ‘profe’ que me está ayudando y me tranquiliza, o también llamo a mi representante (José Chamorro) y me ayuda. Cada quien se daña porque quiere. Si uno sabe a lo que viene se enfoca en eso.

¿Qué hiciste durante todo el tiempo que estuviste sancionado?

Los primeros seis meses después de la sanción que llegó en diciembre de 2017 andaba por Sangolquí (provincia de Pichincha) con mi familia. Después llegó el problema que tuve con los policías, estuve preso y cuando salí me fui a México. Mi empresario me dijo que no me iban a tener aquí en Ecuador y que me mandaban para México para mejorar mi estilo de vida y valorar las cosas. Lo tomé muy bien, de una le dije que nos vayamos.

¿Quiere volver a la selección?

Estaré haciendo lo que me compete para ser llamado. Uno de mis objetivos es estar en Catar 2022 y tengo que cumplirlo.