“Agradezco haber podido hacerme cargo de casi toda la recuperación con mi fisioterapeuta personal, el Chino Mendoza, que hoy gracias al presidente es parte del club también”, dijo Javier Burrai que reveló detalles de su lesión, tras la victoria contra Guayaquil City.

Fueron 52 días los que el meta argentino estuvo sin actividad futbolística. Durante los casi dos meses fuera de las canchas, en reiteradas ocasiones se habló de un posible ‘regreso’ que no logró concretarse, sino 10 partidos después (entre LigaPro y Copa Libertadores) del choque copero ante Bolívar, el 19 de abril.

“Lo que inició como una lumbalgia (dolor en la zona baja de la espalda)... desencadenó en un problema neurológico. En lo neurológico no es como una lesión muscular, ni ligamentaria. No se sabe de tiempos”.

A la par, el segundo capitán de Barcelona afirmó que “si no hacía la recuperación con él (Dr. Mendoza) vaya a saber Dios si volvía a jugar a lo largo del año”.

Cabe mencionar que durante los días de baja el departamento médico de Barcelona, que preside el doctor José Arce, no se refirió al problema ‘neurológico’ que habla Burrai, por lo que su situación estuvo expuesta a una serie de ‘conspiraciones’ en contra del portero por el misterio de su lesión.

“No podía creer cuando algunos medios decían que iba a volver a jugar o que ‘mañana vuelve Burrai’ y estaba sin poder caminar, era la realidad. Me mordí la lengua más de una vez para hablar. Por más que no consumía todo lo que se decía, te llega, y realmente creía que no lo merecía”.

Aunque hay futbolistas dentro de Barcelona que no han expuesto su malestar, los casos de jugadores como Fidel Martínez, Luis Arce o Mario Pineida, llaman la atención, pues el club no comunica la fecha tentativa de sus regresos.

Por otro lado, la vuelta del central Carlos Rodríguez despertaron aires de positivismo en la tienda torera, que se alista para disputar el domingo 18 de junio la décimo quinta y última jornada liguera frente a Universidad Católica.

Luego de este compromiso, el Ídolo deberá cumplir de local el 29 de junio ante Cerro Porteño, para clasificar a la Copa Sudamericana.

