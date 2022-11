La eliminación en fase de grupos en la Copa del Mundo ha sido un golpe contundente y la Tricolor empieza a sentir los estragos. Hernán Galíndez, quien se consolidó como el portero titular de la Tri en esta temporada, dejó un mensaje en su red social y parece despedirse de la selección nacional.

"La tristeza es tan grande porque creo que es injusto lo que pasó. Creo que no merecíamos terminar así. Pero la vida no siempre es justa, seguramente todos pasamos por algo que no deberíamos haber pasado", empezó explicando.

Luego, Galíndez empezó a explicar lo vivido en la noche de la eliminación, tuvo palabras de gratitud para todo su equipo. "Después de haber terminado la primera noche solo me sale agradecer, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a todo el staff y dirigentes de la FEF y me gustaría poder agradecer a cada ecuatoriano por el apoyo, por el cariño y por el respeto que me dan".

"Queríamos llegar mucho más lejos, perdón por no poder lograrlo", agregó en su texto.

"Se terminó una etapa única en mi vida que esperé mucho tiempo, siempre voy a estar agradecido especialmente a Dios por haberla vivido. Haber sido parte de este plantel que hizo todo para defender los colores de nuestro país me llenará siempre de orgullo. Ecuador es mi país y siempre lo voy a defender con todo lo que tenga para hacerlo", finalizó.

Galíndez llegó en 2012 al Ecuador para defender los colores de Universidad Católica y en esta temporada salió campeón con Aucas. Cumplió el sueño de estar en el Mundial y, a sus 35 años, todo apunta a que no lo veremos de vuelta enfundándose la amarillo, azul y rojo.