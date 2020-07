Griezmann, el nuevo capítulo polémico para Setién

Quique Setién la está pasando mal. Cada partido del Barcelona se ha convertido en un nuevo motivo de polémica. Esta vez, el mismo entrenador se encargó de armar el debate con sus expresiones después del empate contra el Atlético de Madrid.

En ese juego, el francés Antoine Griezmann ingresó al minuto 90 y prácticamente no pudo aportar al equipo. Al respecto, Setién dijo que "el problema es que no pueden jugar todos y hay que decidirse por algunos. Siempre piensas que en un momento determinado puede hacer algo. No lo he hecho antes porque estábamos jugando muy bien. A Suárez siempre hay que tratar de tenerle, a Messi también, porque no sabes nunca lo que va a pasar. No es fácil encontrarle sitio sin desestabilizar el equipo".

Y esa palabra, "desestabilizar", provocó una nueva pregunta. A lo que Setién respondió: "normalmente no hago cambios tan tarde si no es para perder tiempo. Confías que un jugador como él tenga una acción puntual que te gane el partido. Hablaré con él, no le pediré disculpas pero entiendo que pueda sentirse mal, y yo también por él porque es un gran profesional y una gran persona”, concluyó.

Eso encendió al entorno de Griezmann. Su padre Alain, publicó en Instagram las declaraciones de Setién con la frase: “para hacer este tipo de declaraciones, deberías tener las llaves del camión. No es el caso, porque eres pasajero”. Después borró el contenido.

La polémica con Griezmann se suma a los últimos momentos. Uno de ellos cuando Luis Suárez envió el mensaje "para eso están los entrenadores" cuando le consultaron por la pérdida de puntos del Barcelona fuera del Camp Nou y el desplante de Messi al asistente técnico Eder Sarabia. Todo esto en menos de dos semanas.