Fiesta estudiantil y talentos en la final de la Liga Colegial de Ecuavóley en Quito

Publicado por Mishell Duque Creado: Actualizado:

El coliseo de la Liga Cantonal Rumiñahui fue el escenario para una emocionante final, en la que Aampetra se impuso a Simón Bolívar para quedarse con el título de la Liga Colegial de Ecuavóley (LCE). El cierre del torneo se vivió entre duelo de bandas marciales y gran talento en la cancha, destacando el colocador de Aampetra, Carlos Cruz, quien ya se ha ganado su fama entre los colegios e incluso ya tienen apodo en el ecuavóley: Cachorro.

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La tercera edición de la LCE, que se desarrolla en siete ciudades - cada una con su campeón- conoció el último sábado al ganador de Quito, Aampetra ratificó su favoritismo y levantó el título tras vencer en dos ´quinces´ a un Simón Bolívar luchador, pero que lució algo nervioso.

En el primer set se marcó pronto la superioridad de Aampetra, con su colocador, Cachorro, más aplomado en la cancha. Y en el segundo, a pesar de que el rival ofreció buenos momentos con Alán (El Zurdo), Aampetra demostró tranquilidad para acabar manejando el partido.

Que Cachorro luciera más fuerte en la cancha, e incluso algo experimentado, no fue una casualidad. El joven, que en un par de meses de graduará del colegio, cuenta a EXPRESO que empezó a jugar desde los once años en su barrio, La Argelia, al sur de Quito.

Carlos Cruz (Cachorro) es uno de los talentos de la Liga Colegial de Ecuavóley.CORTESÍA

"A mi gente del barrio les mandó un abrazo, muchos me vieron en esos inicios y ahora me han dicho que se sienten orgullosos de mi", aprovechó para saludar, emocionado, el joven colocador.

A ese talento nato de él y de sus compañeros, el servidor Erick Márquez (Balín) y el volador Jhosue Lituma (Gordito), se sumó el intenso trabajo en entrenamientos a cargo de Wilmer Morales. El técnico destacó que desde el principio vio en ellos el deseo de estar en la final: "Fue la mentalidad, además de esfuerzo, jornadas arduas para cumplir el objetivo de llegar a la final y ganarla".

El resultado, de 12-3 y 12-6 fue contundente para levantar el trofeo que hasta ese día ostentaba el colegio Juan Montalvo, ganador de 2025.

En las gradas, duelo aparte

La fiesta deportiva colegial estuvo acompañada de intensas barras protagonizadas por las bandas de ambos colegios. Tambores, lyras y bombos pusieron el ritmo en las gradas y también en el show de medio tiempo, donde cada colegio hizo su presentación.

La Unidad Educativa Simón Bolívar fue parte del show de medio tiempo con su banda marcial y bastoneras.CORTESÍA

Por supuesto, no faltaron las bastoneras, quienes no solo bailaron sus coreografías al momento del show, si no que lo hicieron en las gradas antes y durante el partido, haciendo el duelo entre las barras algo fuera de lo común.

Eso sí, para el final, Aampetra ya tenía listos los extintores con polvos celeste y blanco, que no tardaron en lanzar al aire en cuanto se marcó el último punto. El festejo se instaló y la algarabía también llevó a los jugadores a vaciar el agua de una hielera sobre su colocador, Cachorro, que acabó mojado de pies a cabeza.

Tres ciudades esperan sus finales

La Liga Colegial de Ecuavoley se juega en simultaneo en siete ciudades del país y empezó a cerrar los torneos hace dos semanas. La primera ciudad en conocer su ganador fue Cuenca, donde el colegio Guillermo Mensi se consagró al vencer al Benigno Malo.

Después fue el turno de Riobamba, con un encuentro muy parejo entre los colegios Carlos Cisneros y Capitán Edmundo Chiriboga, siendo este último el vencedor por 12-10 y 12-9.

Tras la final de Quito disputada el último sábado, la de Loja, el martes, se definió con triunfo del colegio Técnico Manuel Álvarez Burneo. Las tres ciudades restantes jugarán en este cierre de mes: Latacunga (23 de abril), Ambato (24 de abril) e Ibarra (30 de abril).

Esto, coincide con el cierre de la fase interdivisional del torneo apertura de la Liga Nacional de Ecuavóley, organizadora de ambos campeonatos. Así, la atención de este deporte se centrará en las fases finales del profesional, que concentrarán en mayo sus cuartos de final, semifinales y final.