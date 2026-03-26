Ecuador mide a Marruecos en Madrid con invicto y mira al Mundial 2026

La selección de Ecuador juega ante Marruecos en un amistoso clave rumbo al Mundial 2026

Los jugadores de la selección de Ecuador Pervis Estupiñan (i), Piero Hincapié (c), y William Pacho, durante el entrenamiento en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés (Madrid).

La selección de Ecuador enfrenta este viernes 27 de marzo a Marruecos desde las 15:15, en un partido amistoso clave rumbo al Mundial 2026. El duelo, que se jugará en el estadio Metropolitano de Madrid, será una de las últimas pruebas de la Tri antes del torneo global.

El rival no será sencillo. Marruecos llega como una de las selecciones más fuertes del mundo, ubicada en el Top 10 del ranking FIFA, lo que convierte este encuentro en una exigente prueba para el equipo ecuatoriano.

El técnico Sebastián Beccacece dejó listo el equipo y destacó el compromiso de sus jugadores.

“Queremos un equipo agresivo, que presione y que sepa qué hacer con el balón”, afirmó el entrenador, quien busca una identidad clara en el juego.

El jugador de la selección de Ecuador Enner Valencia, firma autógrafos a la llegada al entrenamiento en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés (Madrid). SERGIO PEREZ

Quiero un buen equipo en defensa y ataque

Desde Marruecos, periodista advierte el poder de Ecuador antes del duelo en Madrid Leer más

Beccacece explicó que adapta su propuesta a las características de su plantel. “Me gusta la combinación del Arsenal y el Barcelona: uno defiende bien y el otro tiene un ataque excepcional”, señaló.

Sobre las aspiraciones, el estratega fue directo: “Podemos competir al más alto nivel. No tenemos la obligación, pero sí la convicción de hacerlo bien”.

También se refirió a las críticas en redes sociales, asegurando que la percepción en la calle es distinta.

“La gente transmite ilusión y confianza en la selección”, comentó.

Jefferson Montero habla de Ecuador vs Marruecos

Jefferson Montero y varios exjugadores de la Premier League. Cortesía

Por su parte, Jefferson Montero resaltó la importancia del compromiso. “Marruecos es una selección top, será una prueba muy exigente y motivante”, indicó el exjugador de la Tri.

Además, advirtió sobre el nivel del rival africano, actual campeón continental a la espera de resoluciones en la Confederación Africana de Fútbol.

“Ecuador tiene con qué hacer un gran Mundial, pero debe demostrarlo en la cancha”, agregó Montero.

La fiesta que se vive en Madrid

🔥 Estamos preparándonos para hacer historia. pic.twitter.com/hGQPP2h4UG — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) March 26, 2026

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El partido en Madrid tendrá un ambiente especial, con gran presencia de hinchas ecuatorianos en Europa. “Será un regalo para el aficionado ver a la Tri en vivo”, destacó.

La selección de Ecuador llega a este compromiso con una racha de 16 partidos invicto, lo que aumenta la expectativa de cara a este desafío internacional.

Ecuador vs Marruecos será una prueba de alto nivel que medirá el verdadero potencial de la Tri rumbo al Mundial 2026.

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