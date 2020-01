El arquero Esteban Dreer se fue de Emelec tras no llegar a un acuerdo para la firma de la renovación

Para el arquero Esteban Dreer no hay rencores. Pero tampoco le queda mucho amor por Emelec. Al menos, eso dice. Según él, no será especial volver al Capwell en esta campaña, tras ocho años siendo jugador de Emelec y ahora defendiendo a Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo.

"No va a ser especial porque ya di lo que tenía que dar, no le debo nada a nadie. En los ocho años que estuve, gracias a Dios, pude jugar todos los partidos, pude hacer cosas importantes, ganar torneos”, dijo el arquero de 37 años a La Redonda. Y amplió. “Lo voy a disfrutar como en todos los estadios porque puedo caminar con la frente en alto”.

Dreer salió de Emelec esta temporada tras una situación confusa. No hubo acuerdo para la renovación. En su momento, Neme dijo a Expreso que "nosotros no administramos sentimientos ni tomamos decisiones por merecimientos. Administramos una institución deportiva donde deben primar decisiones deportivas conectadas a la realidad económica. De esas premisas no nos vamos a desviar".

Dreer se sumó a los trabajos con el recién ascendido, Liga de Portoviejo, la tarde del jueves 9 de enero de 2020. Estará un año a préstamo. "Será una linda temporada, me quedan varios años más", agregó.

Sobre su salida del Bombillo, ya no quiso hablar más. "Cada uno sabe cómo actuó. Lo del año pasado se cierra ahí. Ahora tengo nuevas metas", concluyó.