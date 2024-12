Cocacho Macías: El Ídolo de Liga de Portoviejo, por un adiós triunfal

“Hace seis años me drogaba, hoy juego al fútbol”, dice sin miedo, pero tampoco con orgullo, Luis ‘El Cocacho’ Macías, quien más que un jugador ha pasado a ser un símbolo de entrega, talento y liderazgo en el fútbol manabita.

'Dalito', hijo de Dalo Bucaram, víctima de intento de secuestro en Manabí: ¿Qué pasó? Leer más

Y es que el centro que él le conectó a Cristhian Cueto, y que terminó en el segundo gol que le dio la clasificación a las semifinales de Ascenso Nacional a Liga de Portoviejo ante Deportivo Quito, fue determinante. Hoy con 39 años y una carrera llena de altibajos, el delantero sueña con un retiro que tenga un sabor especial: subir a la Serie B con el club de sus amores.

Cuando este sábado 7 de diciembre La Capira visite a las 12:00 al club 22 de Julio en el estadio Folke Anderson, en el partido de vuelta y definitorio para conocer quién disputará la final, El Cocacho siente que jugará “el partido más importante” de su vida.

Nacido en Chone, Manabí, Macías desde joven mostró un talento innato para el fútbol. Su llegada a Liga de Portoviejo en el 2002 marcó el inicio de una conexión única.

Durante sus años en el equipo, se destacó como un delantero explosivo, con una capacidad innata para resolver partidos importantes. Convirtió goles decisivos en torneos locales y nacionales, como aquel recordado en el año 2008 cuando le anotó a Emelec en el Capwell, logrando una victoria al inicio de la temporada. Tal fue la repercusión que en aquel entonces los medios titularon “Liga de Portoviejo cocacheó a Emelec”.

El jugador no solo sobresale por su rendimiento en la cancha; su carisma y humildad lo han convertido en un líder dentro del vestuario. “Liga no es solo un equipo para mí, es mi familia. Aquí crecí como jugador y como persona”, asegura a EXPRESO con nostalgia.

Irse por la ‘puerta grande’

El técnico paraguayo Raúl Duarte (d) es responsable de que este año Cocacho haya vuelto al fútbol tras siete años de haberse retirado. Cortesía

En 2024, Cocacho anunció que este sería su último año como futbolista profesional, por lo que hoy su despedida tiene un propósito claro: devolver a Liga de Portoviejo a la Serie B. “Este club merece estar en los niveles más altos del fútbol ecuatoriano. Mi mayor anhelo es cerrar mi carrera con un ascenso que le devuelva la alegría a esta hinchada”, expresó.

Siga leyendo: (Moisés Caicedo: "Me da orgullo ver jugar ecuatorianos en la Champions League")

Macías vive agradecido con la vida y las oportunidades que se le han ofrecido, de la gente que le permitió volver a soñar en el fútbol, como es el caso del actual entrenador de La Capira, Raúl Duarte, quien le dio la posibilidad de regresar al fútbol este año, luego de 7 años de haberse retirado. “Él me tuvo en Quevedo, es un gran amigo y no lo he defraudado”, dijo emocionado.

Con ese antecedente, el delantero sigue entrenando con la misma pasión que lo caracterizó en sus primeros años. Su experiencia y liderazgo han sido claves en el desempeño del equipo que actualmente lucha en la Segunda Categoría por un cupo en la Serie B. Este sábado 7 se definirá al finalista, quien a su vez ganará el boleto a ascender.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!