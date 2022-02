A Fabián Bustos le duró 801 días estar al mando de Barcelona. El 19 de diciembre del 2019 estampó su firma para dirigir al elenco amarillo, luego de levantar el trofeo de campeón con su querido Delfín de Manta.

Este viernes 25 de febrero, el DT hizo su penúltima entrada al estadio Monumental. Sencillo, sin poses, emocionado. A ratos hasta se duda si es argentino, ya que actúa más como si fuera un manabita más.

Cuando habló, había firmado un acuerdo para ser el nuevo entrenador del Santos, el equipo de los famosos Pelé y Neymar.

Se sienta a un costado de la sala de prensa, como si no fuera la figura, en segundos se dan cuenta y le dicen que ubique en el medio. Bustos confiesa que había prometido en casa no llorar, pero era evidente su nostalgia. Su último partido con Barcelona será este sábado 26 ante Técnico Universitario, donde le harán un homenaje, le darán una placa, una camiseta y se despedirá ante el aplauso del público. La era Bustos llegó a su fin.

Barcelona me hizo mejor entrenador. Me llevo un montón de cosas buenas, si me quedo con una es el aliento de la hinchada. Fabián Bustos, nuevo DT de Santos.

Fabián Bustos tenía dos formas de salir, que la dirigencia lo saque por la presión de los resultados o los hinchas, como estuvieron a punto de hacerlo, en diciembre del 2021 o que un equipo se lo lleve como pasó.

Le preguntamos al oído, ¿a qué se debe que sale en los dos últimos equipos por la puerta grande? Respira profundo, trata de contener las lágrimas y su corazón responde. “Soy bendecido de Dios, gracias al Señor, por todo esta gente buena que nos ayudó, Dios lo quiso así”.

“Espero que Barcelona llegue a la final de la Copa Libertadores y venir como un hincha más. Como seguidor le deseo lo mejor a mi equipo”.

Confiesa que el mejor partido que vivió con Barcelona hasta lo soñó y por eso hizo la camiseta en agradecimiento a Dios. Ese partido fue el 29 de diciembre del 2020 en el estadio Rodrigo Paz, de Quito, cuando se coronó campeón de con el Ídolo.

“Ese partido nadie lo olvida, pero en realidad Barcelona es vivir las 24 horas para el club”, dijo Bustos.

Mañana (hoy) Fabián Bustos dirigirá su último partido, le realizaremos un reconocimiento especial. Queda en la historia de Barcelona. Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente torero.

Bustos llegó como jugador al Ecuador e hizo su vida, además sus pequeñas Lucciana y Fabianna son ecuatorianas, confiesa que jamás soñó llegar a Barcelona ni pasar a Santos.

“Valoro más lo que me sucede y cuando comencé no imaginé que estaría en Barcelona, que era donde siempre quería estar y ahora lo de Santos”.

“Barcelona me hizo mejor entrenador, gracias a la dirigencia y a los jugadores. Me llevo un montón de cosas buenas, si me quedo con una es el aliento de la gente, el estadio lleno hacía que se me erizara la piel”.

Este sábado Fabián Bustos le dice adiós a Barcelona y lo deja en buen camino. Un pan de Ambato que se coma en nombre de Técnico Universitario sellaría su paso por el Ídolo, a pesar de que Carlos Alfaro Moreno, presidente amarillo, le dijo que las puertas del equipo están abiertas.