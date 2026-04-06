Robert Arboleda reaparece en Ecuador tras abandonar al Sao Paulo

El defensor ecuatoriano fue captado en un video en su país mientras el club brasileño analiza la rescisión de su contrato

El defensor ecuatoriano Robert Arboleda durante un encuentro oficial con el São Paulo FC

El futuro de Robert Arboleda en Sao Paulo FC atraviesa un momento crítico. En medio de versiones sobre su salida definitiva del club, el defensor volvió a aparecer públicamente en Ecuador, generando nuevas reacciones en redes sociales.

La situación del zaguero ecuatoriano se remonta a su ausencia en una reciente convocatoria del equipo paulista, lo que habría encendido las alarmas en la interna del club. Según reportes, el jugador no se presentó y habría viajado a Ecuador sin autorización, motivo por el cual fue separado del plantel y se evalúa la terminación de su contrato.

Este episodio se suma a un historial de llamados de atención por parte del club, que en ocasiones anteriores ya había sancionado al defensor por situaciones extradeportivas.

En este contexto, también ha tomado fuerza la versión de que el propio jugador no tendría intención de continuar en el club brasileño. La falta a la convocatoria y su posterior presencia en Ecuador reflejarían un quiebre en la relación con la institución, que ya venía deteriorada en los últimos meses.

Reaparición y video viral



En las últimas horas, Arboleda volvió a ser tendencia luego de que circulara en redes sociales un video donde se lo observa en Ecuador compartiendo con amigos o familiares en un ambiente festivo.

En las imágenes, el jugador aparece sonriente y abrazando a uno de sus acompañantes en tono de broma.

La difusión del video ocurre en un momento delicado, ya que desde Brasil se mantiene la postura de resolver su vínculo contractual.

Robert Arboleda volvió a aparecer luego de que en São Paulo lo buscan para dar por terminado su contrato. https://t.co/tKzejgBa50 pic.twitter.com/pQ6Bc1gf1z — MrOFF (@MrOFFSIDER) April 6, 2026

Situación actual



Mientras la dirigencia de Sao Paulo analiza los pasos a seguir, todo apunta a que el ciclo de Arboleda en el club al que llegó en 2017 y donde se consolidó como titular durante varias temporadas, estaría cerca de llegar a su fin.

Robert Arboleda es parte del equipo principal de Sao Paulo cortesía

Por ahora, el futbolista no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre su situación, mientras su futuro deportivo permanece incierto.

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