Roblox redefine su plataforma: nuevas cuentas por edad y mayor control para menores

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Roblox utiliza sistemas de verificación de edad (incluyendo estimaciones automáticas) que pueden ser corregidos por los padres si es necesario.



(incluyendo estimaciones automáticas) que pueden ser corregidos por los padres si es necesario. Roblox busca con este sistema retener a su audiencia joven a largo plazo, adaptándose a su crecimiento dentro de la plataforma.

La plataforma de videojuegos Roblox ha dado un paso clave en la reconfiguración de su ecosistema digital al anunciar una nueva segmentación de cuentas basada en la edad de sus usuarios. La medida llega en un contexto marcado por crecientes cuestionamientos sobre la seguridad en línea, especialmente en espacios frecuentados por menores, donde el contenido inapropiado y la interacción sin filtros han sido motivo de debate en los últimos años.

Aunque Roblox ha sido históricamente percibido como un entorno orientado a niños y adolescentes, la realidad de su comunidad amplia, diversa y con dinámicas propias de una red social; ha evidenciado la necesidad de ajustes más precisos. En respuesta, la plataforma introduce dos nuevas categorías: Roblox Kids, para usuarios de 5 a 8 años, y Roblox Select, para aquellos entre 9 y 15, estableciendo así un sistema más estructurado que busca adaptar la experiencia según la etapa de desarrollo de cada grupo.

Cómo funcionan estas nuevas cuentas

Roblox introduce nuevas cuentas segmentadas por edad para reforzar la seguridad de menores.Roblox

El nuevo sistema de cuentas no solo segmenta por edad, sino que redefine completamente la experiencia dentro de la plataforma, especialmente en términos de contenido, interacción social y supervisión parental.

En el caso de Roblox Kids (5-8 años), la experiencia está altamente restringida, ya que los usuarios solo pueden acceder a contenidos clasificados como "mínimos" o "suaves", lo que reduce significativamente la exposición a material potencialmente inapropiado. Además, el chat está desactivado por defecto, y solo puede habilitarse mediante la vinculación con una cuenta parental, lo que otorga a los adultos control directo sobre las interacciones.

Por su parte, Roblox Select (9-15 años) introduce una mayor flexibilidad, aunque mantiene salvaguardas importantes. Aquí, los usuarios pueden acceder a contenido con clasificaciones "mínimas", "suaves" o "moderadas", y el chat comienza a integrarse de forma progresiva dependiendo de la región, siempre bajo ciertos filtros y medidas de seguridad. En ambos casos, los padres cuentan con un sistema ampliado de controles que les permite monitorear actividad, gestionar contactos y regular el tiempo de uso.

Para los usuarios mayores de 16 años, la experiencia se acerca más a la versión tradicional de Roblox, con acceso a una gama más amplia de contenidos y herramientas sociales, aunque con opciones de supervisión que pueden extenderse hasta los 18 años. Este enfoque escalonado refleja un intento de la plataforma por equilibrar libertad y protección, adaptando sus funciones a las necesidades de cada grupo etario.

¿Por qué este cambio?

La decisión de Roblox no surge en el vacío, pues en los últimos años, la plataforma ha enfrentado múltiples críticas relacionadas con la exposición de menores a contenidos inapropiados, interacciones riesgosas e incluso dinámicas económicas poco claras dentro de su ecosistema. Investigaciones y reportes mediáticos han puesto en evidencia estas problemáticas, presionando a la compañía a reforzar sus mecanismos de seguridad.

En este contexto, la segmentación por edad aparece como una respuesta estructural: no solo limita riesgos, sino que también permite a Roblox redefinir su posicionamiento como un entorno más seguro y confiable para familias. Al ofrecer experiencias diferenciadas, la plataforma busca reducir fricciones tanto con usuarios como con reguladores, en un momento donde la supervisión sobre las grandes tecnológicas es cada vez mayor.

Pero el impacto no ha sido únicamente reputacional, sino que también a nivel financiero, ya que el anuncio fue bien recibido por el mercado: las acciones de la compañía registraron un incremento cercano al 5%, reflejando la confianza de los inversionistas en estas medidas. Este tipo de cambios no solo apuntan a mejorar la seguridad, sino también a fortalecer la sostenibilidad del modelo de negocio, asegurando la permanencia de su base de usuarios más joven a largo plazo.

Con esta actualización, Roblox no solo ajusta su plataforma, sino que redefine su rol dentro del ecosistema digital infantil. La pregunta ahora no es solo cómo jugarán los usuarios más jóvenes, sino bajo qué reglas y con qué nivel de protección lo harán.