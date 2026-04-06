Artemis II: cómo volverá la nave Orión tras su paso por la cara oculta de la luna

La misión de la NASA alcanzó el punto más lejano a la Tierra de un vuelo tripulado. Conoce los detalles de su regreso

Los astronautas de la nave Orión emprenderán su viaje de regreso a la Tierra.

Este lunes 6 de abril del 2026 la misión Artemis II logó su objetivo de llegar al lado oscuro de la luna y el punto más lejano de la tierra. Un hito histórico para el ser humano, tras alcanzar esa zona la nave Orión, donde están los cuatro astronautas, empezará su regreso a casa.

Eso sí, primero estarán 7 horas tomando imágenes y toda la información posible de ese lado de la luna a través de un proceso de observación. Luego de eso iniciará el retorno que tomará cuatro días más para finalizar con su llegada a la Tierra en el décimo día de misión este viernes 10 de abril, según lo planificado.

¿Cómo es el regreso de Artemis II a la Tierra?

Para regresar, la nave aprovechará la asistencia gravitatoria del satélite natural para dirigirse nuevamente hacia nuestro planeta sin necesidad de realizar propulsiones adicionales de gran magnitud. Esto también le ayuda a no usar combustible y habrá rodeado a la luna en forma de ocho, otro hito logrado en este viaje.

El regreso culmina con el amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de California. La cápsula Orión reingresa a gran velocidad, soportando temperaturas extremas antes de desplegar sus paracaídas y caer en el mar, donde será recuperada por equipos especializados.

Los astronautas ya pasaron por el silencio de 40 minutos

Los cuatros tripulantes de Orión ya superaron los 40 minutos de silencio que iban a tener con la Tierra. Esto debido a que las señales de radio y láser que permiten la comunicación entre la nave y nuestro planeta fueron bloqueadas por la propia Luna.

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Tras ese periodo, la comunicación con la Red del Espacio Profundo en la Tierra se restableció a las 18h34 (hora de Ecuador), confirmando la integridad de sus sistemas. Por lo que la misión sigue su cronograma normal sin presentar problemas mayores.

¿Por qué Artemis II llegó más lejos que Apolo 11 que pisó la Luna?



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Aunque Neil Armstrong fue el primer ser humano en pisar la Luna en 1969, la misión Apolo 11 siguió una trayectoria directa: viajar, alunizar y regresar. En términos de distancia, eso significó llegar hasta aproximadamente 384.000 kilómetros de la Tierra, que es la distancia promedio entre nuestro planeta y la Luna.

La diferencia con Artemis II no está en el destino, sino en el recorrido. Esta misión no aterrizará en la superficie lunar, sino que realizó una órbita mucho más amplia alrededor de la Luna, alejándose más antes de iniciar el regreso a la Tierra. Es una trayectoria diseñada para probar hasta dónde puede llegar una misión tripulada en el espacio profundo.

Por eso, aunque no “pise” la Luna, Artemis II alcanzó una distancia mayor: más de 406.000 kilómetros desde la Tierra. Es decir, sus astronautas estuvieron físicamente más lejos que Armstrong en cualquier momento de su viaje, marcando un nuevo récord en la exploración humana.

En simple: Armstrong fue el primero en llegar a la Luna, pero Artemis II se convirtió en la misión que llevó a humanos más lejos que nunca. No compiten entre sí; representan etapas distintas de un mismo objetivo: ir cada vez más allá.

Transmisión en vivo de la NASA

On the shoulders of giants... 🧑🏼‍🚀



The Artemis II crew aboard Integrity have officially traveled farther into space than any humans before, passing the record set during Apollo. Our live coverage continues:https://t.co/do2p0Gvxdu — NASA (@NASA) April 7, 2026

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