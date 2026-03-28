Alerta por videos efímeros de desconocidos en WhatsApp: así operan y cómo evitar caer
Videos efímeros de desconocidos en WhatsApp alertan por posibles estafas y riesgos de sextorsión
Los videos “ver una vez” enviados por números desconocidos en WhatsApp suelen ser una táctica de spam o estafa para verificar que un número está activo y provocar una reacción. Si el usuario responde, el contacto puede escalar a mensajes insistentes, enlaces sospechosos o incluso intentos de sextorsión. Por eso, los expertos recomiendan no interactuar, bloquear y reportar el número de inmediato.
Abrir WhatsApp y encontrar un mensaje de un número desconocido con un video de “ver una vez” puede parecer un hecho aislado. No hay saludo, no hay contexto. Solo un contenido —muchas veces sexual— que aparece unos segundos y desaparece. Pero no es casualidad: es una práctica cada vez más usada para enganchar usuarios.
Cómo funciona esta modalidad
Especialistas en seguridad digital advierten que estos mensajes suelen formar parte de estrategias de spam o posibles estafas. El objetivo es simple: comprobar que el número está activo y provocar una reacción.
El formato efímero juega un papel clave. Al no poder revisarse varias veces, el contenido genera impacto inmediato y reduce la capacidad de análisis del usuario.
Qué pasa si respondes
El riesgo aparece cuando hay interacción. A partir de ahí, el remitente puede escalar el contacto con:
- Mensajes insistentes
- Enlaces sospechosos
- Intentos de sextorsión, con amenazas para obtener dinero o información
En muchos casos, el contenido enviado no tiene relación con quien lo recibe, sino que es material genérico usado como “anzuelo”.
Por qué no debes confiar
Que el número tenga un nombre o no esté reportado como spam en aplicaciones externas no garantiza su autenticidad. Estas bases de datos pueden ser incompletas o manipulables.
Además, el uso de números locales hace que estos mensajes parezcan más confiables, cuando en realidad pueden formar parte de envíos masivos.
Guía rápida: qué hacer
Ante un mensaje de este tipo, la recomendación es directa:
- No responder ni interactuar
- No abrir enlaces ni descargar archivos
- Bloquear el número
- Reportarlo dentro de WhatsApp
También se sugiere revisar la configuración de privacidad para limitar quién puede contactarte.
Si un mensaje llega sin contexto y busca impactar de forma inmediata, lo más probable es que no tenga una intención legítima. En estos casos, ignorar y cortar el contacto sigue siendo la mejor defensa.
