Plasma rico en plaquetas en el rostro: qué es, beneficios y cuidados

Publicado por Vanessa Tapia Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El plasma rico en plaquetas se ha convertido en uno de los tratamientos estéticos más comentados para revitalizar la piel del rostro.

Este procedimiento destaca por su enfoque regenerativo, sus beneficios en la textura y luminosidad, y su aplicación mínimamente invasiva.



Conocer sus cuidados antes y después del tratamiento es clave para favorecer buenos resultados y proteger la piel.



En el mundo de los tratamientos estéticos que prometen una piel más luminosa y fresca, el plasma rico en plaquetas (PRP) gana fama por sus múltiples beneficios, llegando a ser una de esas opciones que despiertan mayor curiosidad. Si aún no lo conoce, descubra junto a SEMANA por qué se ha convertido en uno de los procedimientos más famosos y qué cuidados debe tener en cuenta.

Belleza en acción

Según el doctor Johnny Alarcón Hernández, máster en medicina estética, el plasma rico en plaquetas es un tratamiento estético que consiste en extraer una pequeña muestra de sangre del propio paciente para procesarla y obtener un concentrado rico en plaquetas, que luego se aplica en el rostro mediante microinyecciones debajo de la dermis.

Entre sus principales beneficios en el rostro, este procedimiento ayuda a mejorar la textura, la luminosidad y el aspecto general de la piel. Al estimular la reparación y regeneración celular, también puede favorecer la disminución de líneas de expresión finas, aportando una apariencia más fresca y descansada. “La piel suele lucir más firme y revitalizada, por lo que se convierte en una opción ideal para cutis sensibles, con acné o que han sido maltratados por el uso de cosméticos, la exposición al sol, el frío u otros factores que alteran su calidad”.

El cuidado importa

Antes del tratamiento, se recomienda mantenerse bien hidratado, no tomar medicamentos antiinflamatorios ni aplicar productos o cremas faciales. Después de la aplicación, durante los primeros dos o tres días, lo ideal es evitar la exposición al sol, el maquillaje, los tratamientos tópicos, así como ir a la playa o la piscina. “El contacto con agentes externos o químicos puede alterar el resultado e incluso generar efectos no deseados, como irritación o infecciones”, dice Alarcón. Incluso pasados unos 20 días, se aconseja no exponerse al sol durante muchas horas y reforzar el uso de protector solar.

Bondades capilares

En el cuero cabelludo, el PRP también ayuda a estimular la reparación y regeneración de la zona, por lo que puede ser un gran aliado cuando el cabello está debilitado, maltratado o presenta caída, quiebre y falta de fuerza por distintos factores. “Favorece el engrosamiento del cabello, estimula el crecimiento, mejora la textura y el brillo, y ayuda a combatir la caída de forma progresiva. En personas que se han realizado un trasplante capilar, puede ser beneficioso en la zona injertada o receptora, ya que favorece una mejor integración y respuesta del tratamiento”, añade Alarcón.

Datos claves