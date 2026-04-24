¿Qué es el looksmaxing? La tendencia que busca 'optimizar' la apariencia masculina

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Aunque hoy el término es viral en TikTok, este nació en foros de la 'machosfera' como Lookism en 2015.

en 2015. Algunos tutoriales sugieren masajes oculares agresivos para cambiar la forma del párpado.



para cambiar la forma del párpado. El tag #looksmaxxing supera los 2 mil millones de visualizaciones en TikTok hasta abril de 2026.

El concepto de looksmaxing ha dejado de ser un nicho en foros restringidos de internet para transformarse en la nueva gramática estética de la Generación Z. Lo que en apariencia surge como un interés por la mejora personal y el autocuidado masculino, ha evolucionado hacia una búsqueda técnica y obsesiva por "maximizar" el atractivo físico.

Bajo la premisa de que el valor social de un individuo está directamente ligado a su estructura ósea y simetría facial, millones de jóvenes consumen contenido diseñado para diseccionar cada rasgo del rostro como si fuera un software que requiere una actualización constante para no quedar obsoleto en el mercado de las citas y el estatus social.

Esta cultura de optimización se alimenta de un ecosistema digital donde algoritmos de inteligencia artificial califican la apariencia, creando estándares de belleza que a menudo resultan biológicamente imposibles.

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El fenómeno no solo dicta normas de aseo, sino que ha construido un lenguaje técnico: con términos como mewing, canthal tilt o interpupillary distance que permiten a los adolescentes autoevaluarse bajo una lógica de "rasgos de presa" frente a "rasgos de cazador".

Lo cierto es que, detrás de la promesa de confianza, se esconde una estructura que convierte la identidad en un proyecto de ingeniería, donde la frontera entre la disciplina y la dismorfia corporal es prácticamente inexistente.

La ciencia de la obsesión: Entre la dermatología y la autopercepción

El 'softmaxing' se basa en cambios accesibles, mejoras que no requieren cirugía y dependen de la disciplina o el estilo de vida diario.Cortesía

Desde una perspectiva profesional, el looksmaxing opera bajo el principio de la antropometría facial (medición científica de las proporciones del rostro), pero distorsionado por la gratificación instantánea de las redes sociales.

Según expertos en psicología conductual, el éxito de esta tendencia radica en que ofrece una falsa sensación de control sobre la genética.

Mientras que el softmaxing (uso de retinoides para el acné o entrenamiento de fuerza) tiene bases dermatológicas y fisiológicas sólidas para mejorar el bienestar, el problema surge cuando el usuario entra en un estado de hipervigilancia.

Esta atención selectiva a "defectos" imperceptibles para el ojo humano activa circuitos de ansiedad que el cerebro intenta calmar mediante la compra de productos o la búsqueda de procedimientos cada vez más invasivos.

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La medicina estética ha observado con preocupación cómo pacientes menores de 20 años solicitan procedimientos basados en métricas de foros de internet. Profesionales del área señalan que la "armonización facial" buscada por el looksmaxing a menudo ignora la armonía natural del envejecimiento humano, priorizando ángulos agresivos que solo funcionan bajo la iluminación de una cámara frontal.

Esta desconexión entre la realidad física y la imagen digital está redefiniendo los diagnósticos de Trastorno Dismórfico Corporal (TDC), donde el paciente ya no quiere "verse bien", sino "verse como el filtro".

El mercado de la testosterona y el riesgo químico

Como bien detalla la investigación de ABC News, el fenómeno ha cruzado una línea peligrosa hacia la manipulación hormonal; el uso de inyecciones de testosterona para "esculpir" mandíbulas y acelerar el desarrollo muscular es una realidad creciente en gimnasios y comunidades digitales.

Braden Peters mejor conocido en redes sociales como Clavicular, con 20 años es el mayor referente de este estilo de vida.Cortesía

Médicamente, la introducción de hormonas exógenas en cuerpos que aún no han completado su desarrollo endocrino es devastadora: puede provocar el cierre prematuro de las placas de crecimiento óseo, atrofia testicular y problemas cardiovasculares crónicos. Los "maestros" del looksmaxing a menudo presentan estas sustancias como herramientas de optimización, ignorando que el equilibrio hormonal no es un juego de estética, sino de salud sistémica.

La toxicidad de estos hábitos alcanzó un punto crítico con casos como el de Clavicular, un representante de esta subcultura cuya imagen de "perfección" se desplomó ante la evidencia del uso de sustancias y el deterioro físico real detrás de las fotos editadas.

Este desplome no fue solo un escándalo de redes sociales, sino una advertencia clínica: los cuerpos sometidos a niveles extremos de estrés químico y restricciones alimentarias para lograr una estética "tallada" terminan colapsando. La controversia puso de manifiesto que muchos de estos líderes de opinión están, en realidad, lidiando con trastornos alimentarios no diagnosticados y una dependencia química severa.

De la disciplina a la intervención

Para entender el alcance del looksmaxing, es necesario desglosar sus "niveles de ejecución". Lo que para algunos empieza como una mejora en el estilo de vida, para otros termina en una modificación radical del cuerpo:

Nivel 1: Softmaxing (higiene y hábitos)



Se ha reportado un aumento de cirugías estéticas en hombres menores de 25 años desde el auge de TikTok.Expreso

Dermatología funcional: Uso de retinoides, protectores solares y ácidos exfoliantes para lograr la "piel de cristal".

Uso de retinoides, protectores solares y ácidos exfoliantes para lograr la "piel de cristal". Optimización metabólica: Dietas de alta densidad nutricional y entrenamiento de fuerza enfocado en la hipertrofia de hombros y cuello para mejorar la percha física.

Dietas de alta densidad nutricional y entrenamiento de fuerza enfocado en la hipertrofia de hombros y cuello para mejorar la percha física. Grooming estratégico: Diseño de cejas y cortes de cabello basados en la morfología craneal para crear ilusiones de simetría.

Nivel 2: Estética Bio-Mecánica (técnicas de postura)

El 'mewing' es una técnica de posicionamiento de la lengua que promete ayudar a definir la línea de la mandíbula.Cortesía

Mewing y ortopropia: El reentrenamiento de la postura de la lengua para, supuestamente, remodelar el maxilar inferior a largo plazo.

El reentrenamiento de la postura de la lengua para, supuestamente, remodelar el maxilar inferior a largo plazo. Corrección postural: Ejercicios específicos para corregir la "postura de cuello de texto" (postura incorrecta caracterizada por inclinar la cabeza al usar dispositivos móviles) y proyectar una imagen de mayor altura y confianza.

Nivel 3: Hardmaxing (intervención y riesgo)

Por otro lado el 'bonesmashing' es la práctica más peligrosa y radical, que consiste en golpearse los huesos faciales para causar microfracturas y aumentar la densidad ósea.Cortesía

Modificación Hormonal: Uso de testosterona exógena y otros anabólicos para forzar rasgos masculinos secundarios, a menudo sin supervisión clínica.

Uso de testosterona exógena y otros anabólicos para forzar rasgos masculinos secundarios, a menudo sin supervisión clínica. Cirugía de Diseño: Procedimientos como la cantoplastia (para modificar la inclinación de los ojos), implantes de mandíbula o rinoplastias de alta definición.

Procedimientos como la cantoplastia (para modificar la inclinación de los ojos), implantes de mandíbula o rinoplastias de alta definición. Prácticas Radicales: Técnicas como el bonesmashing, donde el usuario busca microfracturas óseas bajo la creencia de que el hueso sanará más fuerte y prominente, una práctica con alto riesgo de deformidad permanente.

El impacto cultural y la respuesta artística

La profundidad de este fenómeno es tal que la cultura popular ha comenzado a procesarlo no como una moda, sino como una crisis de identidad. El próximo estreno de un cortometraje centrado en el looksmaxing es una prueba de que la sociedad está intentando digerir este impacto.

La obra explora la alienación de un protagonista que pierde su humanidad en el intento de alcanzar una simetría perfecta, funcionando como un espejo de lo que ocurre en miles de habitaciones donde adolescentes pasan horas frente al espejo practicando el mewing o analizando su canthal tilt.

Este interés cinematográfico refleja una verdad incómoda: el looksmaxing es el resultado de una sociedad que valora la imagen como capital. Si el individuo es una marca, su rostro es el logotipo, y bajo esa lógica empresarial, cualquier inversión (quirúrgica o química) parece justificada.

La comunidad ha registrado un descenso en la edad de los seguidores; ahora hay niños de entre 12 y 13 años haciendo preguntas sobre "cómo mejorar su genética".Cortesía

El arte está interviniendo para cuestionar si, en el proceso de maximizar el aspecto, estamos minimizando la esencia humana. El cortometraje no busca ser una guía, sino una advertencia sobre cómo la obsesión por la forma termina por destruir el contenido.