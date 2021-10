‘Crónicas verdes’, realizada en acrílico sobre lienzo por el artista Gunther Córdova Rendón, obtuvo el ‘Primer premio adquisición’ del Salón Nacional de Pintura ‘Independencia de Guayaquil’. El jurado escogió esta obra “por el uso elocuente del contexto republicano y el entorno del siglo XX en relación al vaivén político del país. La metáfora de la luz verde evidencia esa concepción de progreso en ciernes”.

El ‘Premio revelación Yela Loffredo de Klein’, destinado para los participantes menores de 25 años, recayó sobre Ezequiel Palacios Bohórquez, por ‘Génesis 1996’.

El jurado consideró que la memoria como mecanismo referencial de un pasado mejor y de unión familiar, logra hacer una suerte de postales que reconstruyen imaginarios de percepción personal ante la idea de usar un mismo fondo para denotar ese sentido de pertenencia en el hogar.

Fernando Naranjo, director de la Casa de la Cultura núcleo del Guayas, institución organizadora del evento, recordó que llevar a cabo esta edición, la número 63, fue complicado. “Esta vez hicimos el salón a pesar de todo. No teníamos plata, no había esperanza de que nos la den, pero no podíamos permitir que nuestros artistas dejaran de expresarse en toda su potencialidad. Este salón en particular tiene una personalidad especial, distinta”, dijo.

Pese a las limitaciones, el Salón Nacional de Pintura se realizó. Cortesía

Gisella Peña, coordinadora encargada de la Gestión de Museos de la institución, comentó que para esta edición se presentaron 84 obras, de las cuales 31 fueron admitidas para ser exhibidas. Llegaron creaciones no solo de Guayaquil, sino también de Quito, Loja, Latacunga y Guaranda.

La acogida de los participantes fue mejor de la esperada, pese a que los premios económicos en esta ocasión se redujeron. Al ‘Primer premio adquisición’ se le entregaron 4.000 dólares (el año pasado fueron 5.000). Esta vez no hubo segundo premio, como en 2020, en que se dieron $ 3.000. El ganador del ‘Primer premio revelación Yela Loffredo de Klein’, obtuvo 1.000 dólares.

También se escogieron tres menciones de honor para Billy Soto Chávez (De la serie online: Poor signal o señal pobre), Federico Airaudo Priotti (El cerro) y Daniel Ochoa Bateoja (Fábrica de juguetes).