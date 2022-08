De Bahía de Caráquez a Guayaquil. Más que un plan de vuelo, la carrera de Natalia Ormeño pasó del despegue al ascenso en solo tres años.

Esta modelo de ojos verdes y melena rubia empezó a la edad de 16 años como Virreina de Manabí y luego de eso se posicionó.

Ha modelado para campañas y desfiles con tiendas departamentales, diseñadores como Fabrizio Célleri y marcas de belleza, entre las que destaca la de Felipe Andrés, director de maquillaje y peinado del Miss Universo.

Con casi cuarenta mil seguidores en Instagram, divide su tiempo entre ser estudiante universitaria, modelo e influencer. Y desde las redes sociales va compartiendo las claves de su estilo, que hoy refleja en este editorial fotográfico.

La comodidad es fundamental para Verónica. Adrian Anton

Vestir para impactar

De rasgos suaves y una simetría facial que llama la atención, esta joven de 1,72 metros de estatura asegura que se ha ido nutriendo de la experiencia de quienes están vinculados a esta industria.

De ahí se entiende su facilidad a la hora de componer sus propios looks. “No suelo abarrotarme de tendencias. No quiero ser un copy-paste de lo que viste el resto”, comenta.

En ese camino también ha aprendido a producirse. “Siempre empiezo con el maquillaje porque es una forma muy bonita de elevar la autoestima. Tengo incluso una playlist (repertorio de música) para maquillarme. Y una vez que estoy lista, elijo la ropa”.

La joven modelo comenta las claves para lograr su look. Adrian Anton

Y es que Natalia está consciente de que una buena imagen abre puertas, y tiene anécdotas para contar. “Hace unos días fui modelo de la marca de belleza que auspicia el Miss Universo, oportunidad que no podía desaprovechar para impresionar. Así que elegí un vestido blanco con terminación de plumas en sus mangas y zapatos con tacones nude de 18 centímetros. Siempre mantuve mi buena postura, pues creo que el mejor traje que puedes usar es tu personalidad. Y entonces poco a poco ellos comenzaron a preguntar todo sobre mí, como por ejemplo si tenía visa de trabajo, ya que me querían llevar a Miami”.

“La comodidad es la mejor tendencia”

Aunque su armario no es un abanico de marcas, está bien nutrido. Predominan los básicos. “Pero nunca me pongo lo mismo. Una prenda la visto de diferentes formas. Un camisón, por ejemplo, lo uso como vestido. O si no, abierto con una top por dentro”, detalla sobre su creatividad al vestir.

Para elevar el look se rinde a los accesorios y zapatos. “Nunca me faltan unas buenas gafas y en calzado me fijo en que tenga un detalle protagónico”.

En cuestión de ropa, recalca que tampoco tiende a acumular. “Marilyn Monroe nos dejó claro que todo es la actitud. Recordemos el shooting de fotos en el que se puso un saco de papas y se la veía igual de hermosa”, ejemplifica.

Un estilo que impacta así esté en Guayaquil o Manabí.

La comodidad es la mejor tendencia que puedes lucir

Para Verónica lo importante es la personalidad a la hora de vestirse. Adrian Anton

Sus favoritos

Truco de belleza: Me gusta ponerme delineador blanco para abrir más la mirada.

Truco al vestir: Usar tacones nude si llevo falda o vestido, pues ese tono da un efecto de piernas largas.

Lo que nunca le falta: Accesorios protagónicos: un cinturón ancho, unas gafas o unos lindos aretes.

Perfume: Coach.

Tacones o deportivos: En mi día a día, deportivos.

Complementos dorados o plateados: Dorados.