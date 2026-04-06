Tragedia en Colta: un bus interprovincial cae y deja dos muertos y 18 heridos
Equipos de emergencia confirmaron dos fallecidos y 18 heridos tras la caída del vehículo a un abismo
Un bus interprovincial se precipitó a un abismo la noche del domingo 5 de abril en el sector El Tablón, en el cantón Colta, provincia de Chimborazo. El siniestro fue reportado a las 18:22 a la central de emergencias 9-1-1.
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De acuerdo con la información recabada en el sitio y confirmada por organismos de primera respuesta, el accidente dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos 18 pasajeros heridos. Los afectados recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a diferentes casas de salud para su evaluación médica.
Las labores de rescate se extendieron durante la noche debido a la complejidad del terreno, mientras los heridos eran evacuados a distintas casas de salud para valoración y atención médica.
No se conocen las causas del siniestro
Tras la alerta, el Ecu 911 se coordinó el desplazamiento de ambulancias del Ministerio de Salud Pública, patrullas de la Policía Nacional y unidades del Cuerpo de Bomberos, que ejecutaron labores de rescate en la zona.
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Las causas del siniestro no han sido detalladas hasta el momento. El vehículo, por razones aún bajo investigación, habría salido de la vía y caído a un abismo, lo que complicó las tareas de auxilio debido a las condiciones del terreno.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras se mantiene el seguimiento a la condición de los heridos. El hecho vuelve a poner en debate la seguridad vial en tramos de la red interprovincial de la Sierra central.
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📍 #Colta | A través de la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1 se reportó el volcamiento de un bus de pasajeros el sector El Tablón.— Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) April 6, 2026
Desde la Sala Operativa del @ECU911_ #Riobamba se coordinó la movilización de recursos de @Salud_CZ3, @PoliciaEcuador y @BomberosEcuador, para… pic.twitter.com/VYc8hjn8y2