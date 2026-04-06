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Un bus interprovincial se precipitó a un abismo la noche del domingo 5 de abril en el sector El Tablón, en el cantón Colta
Un bus interprovincial se precipitó a un abismo la noche del domingo 5 de abril en el sector El Tablón, en el cantón Colta.Cortesía

Tragedia en Colta: un bus interprovincial cae y deja dos muertos y 18 heridos

Equipos de emergencia confirmaron dos fallecidos y 18 heridos tras la caída del vehículo a un abismo

Un bus interprovincial se precipitó a un abismo la noche del domingo 5 de abril en el sector El Tablón, en el cantón Colta, provincia de Chimborazo. El siniestro fue reportado a las 18:22 a la central de emergencias 9-1-1.

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De acuerdo con la información recabada en el sitio y confirmada por organismos de primera respuesta, el accidente dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos 18 pasajeros heridos. Los afectados recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a diferentes casas de salud para su evaluación médica.

Las labores de rescate se extendieron durante la noche debido a la complejidad del terreno, mientras los heridos eran evacuados a distintas casas de salud para valoración y atención médica.

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Las causas del siniestro no han sido detalladas hasta el momento.
Las causas del siniestro no han sido detalladas hasta el momento.Cortesía

No se conocen las causas del siniestro

Tras la alerta, el Ecu 911 se coordinó el desplazamiento de ambulancias del Ministerio de Salud Pública, patrullas de la Policía Nacional y unidades del Cuerpo de Bomberos, que ejecutaron labores de rescate en la zona.

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Las causas del siniestro no han sido detalladas hasta el momento. El vehículo, por razones aún bajo investigación, habría salido de la vía y caído a un abismo, lo que complicó las tareas de auxilio debido a las condiciones del terreno.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras se mantiene el seguimiento a la condición de los heridos. El hecho vuelve a poner en debate la seguridad vial en tramos de la red interprovincial de la Sierra central.

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