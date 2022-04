Seis años, dos gobiernos y muchos cambios en el Comité de Reconstrucción. La prefecta de Esmeraldas comparte con EXPRESO su evaluación.

¿Usted está satisfecha con lo que el Comité de Reconstrucción ha hecho en su provincia?

No estoy conforme. Ya han pasado algunos años y, lamentablemente, la provincia de Esmeraldas no ha sido atendida. Es más, me encantaría que la Contraloría audite a las personas, instituciones y empresas que estuvieron a cargo de las obras.

¿Obras como cuáles?

En Quinindé, por ejemplo, tienen problemas en un sector llamado La Ciudadela, donde reubicaron a algunas personas luego del terremoto. Ellos tienen problemas de agua potable, alcantarillado y otras cosas más.

¿En vialidad...?

La vialidad y la salud de la provincia no han sido atendidas por los gobiernos nacionales y seccionales anteriores. Han invisibilizado la necesidad prioritaria de Esmeraldas.

A Esmeraldas le deben todos los gobiernos nacionales y seccionales que han pasado.

¿En qué estado se encuentran?

Hay 6 obras que ya tienen los estudios entregados al 100% y todos constan con un dictamen de prioridad. Suman $ 52.611 millones que sería lo mínimo de todo el presupuesto general que desde el 2016 se ha manejado a través del comité.

¿Cuál es su posición ante la demora?

Hay la necesidad de hacer las obras porque van direccionadas al sector productivo. Esta es la provincia con mayor índice de desempleo, que ha sido invisibilizada por muchos años, castigada y que le faltan los servicios básicos.

¿Cómo se ha manejado estos años sin los suficientes recursos?

Hemos buscado apoyo de la institución, de la empresa privada y hasta de recursos propios porque he puesto hasta mi propio sueldo para poder entregar los estudios.

¿Con su sueldo?

Sí y eso está en conocimiento de todo Esmeraldas.

Sin embargo, el ministro Simón Cueva consultó a China si se pueden utilizar los recursos en otras obras...

El crédito del Eximbank ya está direccionado para la tarea de reconstrucción. Legalmente no se puede cambiar y el presidente de la República tiene conocimiento de eso y ha dicho que no se puede desviar.

¿Ha notado cambios con el ministro Marcelo Cabrera como presidente del comité?

Sí hemos avanzado, pero necesitamos que haya más agilidad, en especial, del Ministerio de Finanzas que es la encargada de realizar el convenio con el Eximbank.

El ministro Cabrera, dentro del comité, nos ha dicho que se tiene previsto la construcción del nuevo hospital de Quinindé. Nos dijo que en mayo se firmaría ese convenio.

¿Qué opina de la otra provincia afectada, Manabí?

Siento que ha habido una desventaja para nosotros. Sabemos que los problemas de nuestros hermanos manabitas fueron mucho más grandes. Me solidarizo con sus familiares. Pero hubo más atención y tienen obras mucho más visibles.

¿Y Esmeraldas?

No hubo una inspección de la provincia. La entonces gobernadora de Esmeraldas y actual legisladora, Paola Cabezas, solo decía que aquí no pasaba nada. Es decir, no se dieron la molestia de recorrer la provincia y ver el grado de afectación que hubo. No solo fue Muisne.

¿Qué se está haciendo ahora?

Esas obras, en estos tres años, hemos logrado que se aprueben. Ahora depende que el Eximbank se ponga de acuerdo con el ministro de Finanzas para poder ejecutar estas obras. La gente está a la expectativa que se las haga.

Seis años después, ¿hay resultados?

El Comité de Reconstrucción le debe todo a Esmeraldas, todo. A Esmeraldas le deben todos los gobiernos nacionales y seccionales que han pasado.

Ahora está el presidente Lasso, ¿tiene alguna garantía de cambio?

Hace muchos años dejé la garantía. No garantizo absolutamente nada. Solo la esperanza que este Gobierno haga realidad los sueños de los esmeraldeños.