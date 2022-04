La empresa de Servicios Exequiales del IESS corre el riesgo de quebrar por los malos manejos económicos de las administraciones anteriores y por prácticas corruptas que hoy salen a la luz.

La entidad cuyo capital es 99 % del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) descubrió, en una auditoría interna, que en 2021 se compraron 1.000 carpetas corporativas en 4,50 dólares cada una. Lo extraño es que unos meses antes hizo la misma adquisición al mismo proveedor, pero entonces pagó 75 centavos de dólar.

Otros 6.550 dólares se desembolsó en tres atriles y tres capillas de madera y aluminio, cuyo contrato no fue una empresa de metalmecánica sino una imprenta. En el mercado estos trabajos cuestan $ 1.500.

Los servicios exequiales del IESS, bajo la lupa Leer más

En apariencia se tratan de valores pequeños, pero poco a poco, Exequiales IESS ha ido acumulando una deuda con 144 proveedores que suma medio millón de dólares. Sus pasivos no se explican, sobre todo después de que las ventas se incrementaron en un 60 % debido a la pandemia de la COVID.

Carpetas. Cada una fue comprada en 4,50 dólaes. Antes la institución pagó 0,75 cada una. René Fraga / Expreso

“Hemos pedido a la Contraloría que ingrese y revise todo. Porque aquí se usaron los fondos de la empresa para intereses personales. Hubo corrupción y queremos descubrir a todos los que permitieron”, dice Nicolás Díaz Rendón, actual gerente general.

En enero EXPRESO ya contó dos actos irregulares. El primero era sobre el alquiler de una carroza fúnebre con sobreprecio y cuyos pagos fueron desviados a las cuentas bancarias de Pablo Santiana Alarcón, gerente general en 2021.

El segundo hecho, por el que la Fiscalía también lo investiga, es una posible usura. Él habría prestado dinero a Exequiales IESS, a título personal, y a un interés del 19 %.

Pero en la Fiscalía hay otras dos denuncias en su contra por corrupción en el sector privado y por posible peculado.

Santiana dice que Exequiales es una empresa privada y que por lo tanto el delito de peculado no tiene sustento. Además, “el proceso ya se encuentra en Fiscalía, estoy realizando la entrega de elementos de descargo y es ahí donde debo acudir. Yo no he cometido ningún delito ya que están haciendo eco a una denuncia infundada, fuera de la realidad, malintencionada y dolosa, al punto que los mismos denunciantes han tenido 3 oportunidades ante la Fiscalía para presentar pruebas sobre los supuestos hechos y no han acudido a hacerlo”.

La denuncia la presentó Rolando Campaña, de la empresa Mixtranscubal. La compañía era proveedora de Servicios Exequiales IESS. Según el empresario, Santiana le pidió “una ayuda económica” para adecuar las salas de velación. “Fueron como 6.000 o 7.000 que cancelamos porque nos dijo que la empresa no tenía recursos y necesitaba hacer las obras de adecuación. Pensé que era una vez o dos, pero cuando ya quiso hacer costumbre nos negamos y comenzaron a retenernos los pagos”.

En 2021 su empresa daba el servicio de transporte de carrozas funerarias a través de tres furgonetas. El contrato era por dos años. Se firmó en 2020 y en total sumaba $ 345.000. Hasta la llegada de Santiana, dice Campaña, a la gerencia todo se ejecutó de forma adecuada.

Campaña sostuvo que tras la negativa de entregar más “aportes en efectivo” se comenzaron a retrasar los pagos de sus facturas. Después, en una reunión con Santiana en el que se habrían tratado la mala situación económica de Exequiales del IESS, este les pidió que facturen menos del valor acordado en el contrato.

En apariencia era una nueva fórmula de pago. “Según el contrato cada mes se debía facturar 14.400 dólares, pero tras la reunión se acordó solo facturar 8.850 con la condición de que el resto del valor se incluiría al final, en la liquidación del contrato, pues para entonces habría dinero en la empresa”.

Sin embargo, mientras Mixtranscubal esperaba sus pagos, Santiana alquiló, por su cuenta, otra carroza fúnebre por 28.000 dólares, por seis meses.

Luego compró el vehículo en 18.000 dólares, aunque su avalúo era de 14.000 dólares. Según el gerente de la empresa del IESS, de este contrato 19.300 dólares fueron transferidos a la cuenta bancaria de Santiana y no al contratista. El concepto que se señaló era “anticipo del chofer contratado”.

Deudas

La empresa de Servicios Exequiales tiene deudas con 144 proveedores que suman medio millón de dólares. Su gerente, Nicolás Díaz, indica que las finanzas de la entidad se pueden sanear solo con un manejo responsable y transparente. La empresa tiene oficinas en Quito y en Guayaquil.

Creación

Servicios Exequiales del IESS fue creada en 2014 por Ramiro González, expresidente del directorio del IESS, quien salió del país acusado por corrupción. La empresa debía generar ingresos para aportar en el fondo de pensiones y capitalizar los recursos que pertenecen a los trabajadores.

Renuncias

En Exequiales IESS había personal que cobraba hasta 2.000 dólares al mes sin tener funciones. 10 trabajadores han renunciado en la actual administración. Entre estas una mujer que recibió a su cuenta personal más de 11.000 dólares y que provenían de otra funeraria privada, que es la competencia.

Pérdida de un bien

En 2020, Exequiales compró un vehículo eléctrico para donar a la FAE, pues era patrocinador de una carrera. Esta no se dio y el carro se devolvió a la concesionaria. Un año después la carrera se realizó, pero en lugar de auto compró dos motos. Una donó a la FAE y la otra está desaparecida.