Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

angela plua
El Concejo Municipal de Jipijapa decidió la remoción de la alcaldesa Ángela Plúacaptura de video municipio de Jipijapa

Remoción de la alcaldesa de Jipijapa es aprobada por el Concejo Municipal

El Concejo Municipal de Jipijapa resolvió la remoción de la alcaldesa Ángela Plúa

El Concejo Municipal de Jipijapa decidió el pasado martes 24 de marzo la remoción de la alcaldesa Ángela Plúa, en una sesión extraordinaria convocada por el vicealcalde. La resolución se adoptó con cinco votos a favor, conforme al artículo 335 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

RELACIONADAS

La decisión se sustentó en el informe de la Comisión de Mesa, que llevó adelante el proceso. La secretaria de la comisión, Suleny Tagle, explicó que se cumplió con el procedimiento correspondiente. Durante la jornada también se designó un secretario Ad hoc, ante la ausencia del titular del cargo.

Con esta medida, la administración municipal queda temporalmente en manos del vicealcalde, hasta que exista un pronunciamiento definitivo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Proceso de apelación ante el TCE

De acuerdo con la normativa vigente, la alcaldesa removida dispone de tres días para presentar una apelación ante el TCE. Este organismo tendrá un plazo de diez días para analizar el procedimiento y determinar si se ajusta a la ley.

RELACIONADAS

Mientras se resuelve el proceso, la Alcaldía de Jipijapa será dirigida por el vicealcalde, en cumplimiento del COOTAD. La resolución del tribunal definirá si la decisión del Concejo se mantiene o se revierte.

Postura de la alcaldesa y mensaje a la ciudadanía

Ángela Plúa reaccionó a la decisión a través de un video difundido en Facebook. En su mensaje, calificó la medida como un acto “ilegítimo” y “político”, asegurando que no constituye una remoción definitiva. “Un grupo de concejales sin autoridad de consejo e ilegalmente convocado pretenden destituirme, pero quiero que lo tengan absolutamente claro: sigo siendo su alcaldesa”, expresó. Plúa pidió tranquilidad a la ciudadanía y afirmó que continuará trabajando por el desarrollo de Jipijapa.

La alcaldesa sostuvo que la decisión responde a presiones políticas y no jurídicas, y que su gestión incomoda por los cambios impulsados en temas como el sistema de agua potable, el orden administrativo y el apoyo a la ruralidad. “Nada va a detener la transformación de Jipijapa”, enfatizó.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el Gobierno analiza la posibilidad de extender el toque de queda a otras provincias.

Toque de queda Ecuador: ¿La medida se extenderá más de 15 días?

Leer más

El proceso de destitución del 2023

En 2023, la Contraloría General del Estado dictaminó su destitución por presuntamente poseer bienes en paraísos fiscales, decisión que fue ratificada por la Corte Constitucional. El caso se originó tras la declaración patrimonial presentada luego de las elecciones seccionales de febrero de 2023, en la que constaba una cuenta en Banco Pichincha Panamá.

RELACIONADAS

Aunque Plúa alegó que la cuenta estaba cerrada, el banco certificó que el cierre ocurrió en junio de 2023, posterior a su posesión como alcaldesa. Pese a la sanción ratificada, Plúa sostuvo en ese momento que no pesaba ninguna prohibición en su contra y continuó ejerciendo el cargo. Ahora, con la resolución del Concejo Municipal, enfrenta un nuevo escenario que deberá definirse en el ámbito electoral.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Bonil fuera de El Universo: esta es el motivo de la salida del caricaturista

  2. Pabel Muñoz respalda a Unidad Popular ante posible cancelación del CNE

  3. El clima en Ecuador: lluvias y alta radiación para este 25 de marzo

  4. Reunión CAN en Lima: así llegan Ecuador y Colombia tras dos meses de guerra comercial

  5. Ministra Moya niega condonación de $853 millones a Petroecuador: "No existía deuda"

LO MÁS VISTO

  1. Ecuatoriana Yanna Guillín marca récord internacional de trail running en Bolivia

  2. Ecuador vs Marruecos en Madrid dónde ver EN VIVO, hora del juego y la señal de TV

  3. Bono de Desarrollo Humano: Cómo consultar con la cédula si eres beneficiario en abril

  4. Lo que Aquiles Álvarez le gritó a su esposa a la salida de audiencia en La Libertad

  5. Ecuador vs Países Bajos EN VIVO: día, hora y dónde ver el partido de la Fecha FIFA

Te recomendamos