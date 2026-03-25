Remoción de la alcaldesa de Jipijapa es aprobada por el Concejo Municipal

El Concejo Municipal de Jipijapa decidió el pasado martes 24 de marzo la remoción de la alcaldesa Ángela Plúa, en una sesión extraordinaria convocada por el vicealcalde. La resolución se adoptó con cinco votos a favor, conforme al artículo 335 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

La decisión se sustentó en el informe de la Comisión de Mesa, que llevó adelante el proceso. La secretaria de la comisión, Suleny Tagle, explicó que se cumplió con el procedimiento correspondiente. Durante la jornada también se designó un secretario Ad hoc, ante la ausencia del titular del cargo.

Con esta medida, la administración municipal queda temporalmente en manos del vicealcalde, hasta que exista un pronunciamiento definitivo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Proceso de apelación ante el TCE

De acuerdo con la normativa vigente, la alcaldesa removida dispone de tres días para presentar una apelación ante el TCE. Este organismo tendrá un plazo de diez días para analizar el procedimiento y determinar si se ajusta a la ley.

Mientras se resuelve el proceso, la Alcaldía de Jipijapa será dirigida por el vicealcalde, en cumplimiento del COOTAD. La resolución del tribunal definirá si la decisión del Concejo se mantiene o se revierte.

Postura de la alcaldesa y mensaje a la ciudadanía

Ángela Plúa reaccionó a la decisión a través de un video difundido en Facebook. En su mensaje, calificó la medida como un acto “ilegítimo” y “político”, asegurando que no constituye una remoción definitiva. “Un grupo de concejales sin autoridad de consejo e ilegalmente convocado pretenden destituirme, pero quiero que lo tengan absolutamente claro: sigo siendo su alcaldesa”, expresó. Plúa pidió tranquilidad a la ciudadanía y afirmó que continuará trabajando por el desarrollo de Jipijapa.

La alcaldesa sostuvo que la decisión responde a presiones políticas y no jurídicas, y que su gestión incomoda por los cambios impulsados en temas como el sistema de agua potable, el orden administrativo y el apoyo a la ruralidad. “Nada va a detener la transformación de Jipijapa”, enfatizó.

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El proceso de destitución del 2023

En 2023, la Contraloría General del Estado dictaminó su destitución por presuntamente poseer bienes en paraísos fiscales, decisión que fue ratificada por la Corte Constitucional. El caso se originó tras la declaración patrimonial presentada luego de las elecciones seccionales de febrero de 2023, en la que constaba una cuenta en Banco Pichincha Panamá.

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Aunque Plúa alegó que la cuenta estaba cerrada, el banco certificó que el cierre ocurrió en junio de 2023, posterior a su posesión como alcaldesa. Pese a la sanción ratificada, Plúa sostuvo en ese momento que no pesaba ninguna prohibición en su contra y continuó ejerciendo el cargo. Ahora, con la resolución del Concejo Municipal, enfrenta un nuevo escenario que deberá definirse en el ámbito electoral.

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