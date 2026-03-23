Unidad Popular pide al CNE archivar informe sobre su cancelación

Los dirigentes de la organización política aseguraron que, si avanza el proceso, acudirán al TCE

El CNE emitió un comunicado en el que explicó los fundamentos de los informes en contra de Unidad Popular y Construye.

Unidad Popular (UP) considera que el informe con el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) busca su cancelación es fraudulento. La mañana de este 23 de marzo de 2026, dirigentes de la organización acudieron a la matriz del CNE, en Quito, para solicitar el archivo del documento.

Giovanny Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, señaló que aún no existe un proceso formalmente iniciado. Explicó que, durante el fin de semana, el CNE intentó aprobar en tres ocasiones el informe —que también incluye al movimiento Construye—, pero no alcanzó los votos necesarios. Al día siguiente, la sesión no se instaló por falta de quórum.

Atarihuana responsabilizó al presidente Daniel Noboa de incidir en la decisión y afirmó que el objetivo del primer mandatario sería figurar solo en la papeleta electoral. El dirigente también se refirió a las acciones que emprenderán ante una eventual cancelación. Indicó que primero esperarán la decisión del Pleno del CNE. En caso de concretarse, recordó que el Código de la Democracia les otorga 10 días para presentar sus descargos.

Dirigentes de Unidad Popular acudieron al CNE en Quito para pedir el archivo del informe que recomienda su cancelación, mientras advierten que acudirán al TCE si el proceso avanza. gustavo guamán

"Tenemos la base de datos de nuestros afiliados, los argumentos jurídicos y vamos a ver si, después de presentar esas pruebas, los consejeros pueden ratificar nuestra eliminación", señaló Atarihuana.

Si la cancelación es aprobada, el siguiente paso será acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). "Esta pelea no la vamos a perder. Tenemos la razón", aseguró el dirigente.

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El 22 de marzo de 2026, el CNE emitió un comunicado en el que explicó los fundamentos de los informes en contra de Unidad Popular y Construye.

"El CNE, en cumplimiento del artículo 327, numeral 7 del Código de la Democracia que establece: “Por haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50% del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas”, a través de informes técnico-jurídicos recomienda el inicio del procedimiento administrativo de cancelación de las organizaciones políticas: Unidad Popular y Construye", señaló la entidad electoral.

Al respecto, Natasha Rojas, también dirigente de Unidad Popular, indicó que el organismo electoral deberá explicar cómo se eliminó a 170.000 de sus adherentes. Aseguró que cuentan con los requisitos para mantener a la organización.

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