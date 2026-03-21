98 ecuatorianos viajaron a España bajo migración circular: ¿cómo aplicaron?

Hasta marzo de 2026 se han gestionado 400 plazas en el programa laboral Ecuador‑España

El viceministro de Movilidad Humana, Saúl Pacurucu y el ministro de Trabajo, Harold Burbano, Saúl Pacurucu y Harold Burbano despidieron a 98 ecuatorianos rumbo a Almería e Islas Baleares.

El 21 de marzo de 2026, un grupo de 98 ecuatorianos viajó a Almería, España, con contratos temporales en el sector agrícola. La salida se enmarca en el programa de migración circular, que ofrece empleo por nueve meses y garantiza el retorno seguro al país.

El viceministro de Movilidad Humana, Saúl Pacurucu, y el ministro del Trabajo, Harold Burbano, acompañaron al grupo en el aeropuerto. “Este mecanismo facilita la coordinación entre el Estado ecuatoriano y empresas españolas para la selección, contratación, gestión de visas y traslado de trabajadores”, señala el boletín oficial.

La iniciativa busca frenar la migración irregular y abrir oportunidades laborales en el extranjero. Los participantes tienen la posibilidad de ser recontratados en futuras temporadas, lo que convierte al programa en una opción de continuidad laboral.

¿Cómo aplicar al programa de migración circular?

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Los interesados en participar deben postular a través de la plataforma Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo. Allí se registran las convocatorias disponibles y se gestionan los procesos de selección. El sistema permite que los aspirantes carguen su información personal y laboral para ser considerados por las empresas españolas.

Durante 2025, el programa permitió que 577 ecuatorianos trabajen en España en sectores agrícolas y de socorrismo. En 2026, hasta marzo, ya se han gestionado 400 nuevas plazas, lo que refleja el interés creciente en esta modalidad. “Los interesados en participar pueden postular a través de la plataforma Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo”, recuerda el comunicado.

El proceso incluye la coordinación para la obtención de visas y el traslado de los trabajadores. Una vez en España, cumplen con el contrato temporal y regresan a Ecuador, manteniendo la dinámica de migración circular que evita la permanencia irregular.

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