Marchas 1 de mayo Ecuador: gremios ratifican protestas pese a feriado del 30 de abril

José Villavicencio, presidente de la UGTE, ratifica que los trabajadores se movilizarán el 1 de mayo pese al feriado dispuesto por el Gobierno.

El presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, ratificó este 6 de abril que las marchas del 1 de mayo en Ecuador se realizarán pese a la decisión del presidente Daniel Noboa de decretar descanso el 30 de abril. El dirigente aseguró que la movilización se mantiene a nivel nacional. La convocatoria responde a demandas laborales y sociales. También busca conmemorar la histórica lucha por la jornada laboral.

Villavicencio enfatizó que el Día del Trabajo no es una fecha de descanso, sino de reivindicación. El líder sindical recordó la historia de la fecha lograda por los trabajadores. “No es una fecha de descanso, sino que es una fecha donde se conmemoran este cerca de 140 años por las 8 horas de trabajo”. Además, insistió en que la movilización es una expresión de derechos.

El líder sindical cuestionó la decisión gubernamental de mover el feriado. Consideró que se trata de una estrategia para debilitar la protesta social. “Ni su maniobra política va a hacer que los trabajadores y los pueblos no nos movilicemos el primero de mayo”, afirmó. También ratificó la convocatoria en defensa del trabajo, la salud y la democracia.

Protestas del 1 de mayo en Ecuador: rechazo a medidas del Gobierno

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El dirigente aseguró que el cambio del feriado tiene un trasfondo político. Según explicó, el Gobierno busca reducir la presencia ciudadana en las calles. A su criterio, la movilización no solo conmemora la fecha histórica. También representa un rechazo a las políticas actuales.

Villavicencio fue más allá y criticó la gestión del Ejecutivo. “Es una maniobra mañosa por parte del gobierno”, declaró. Sostuvo que la intención es disminuir el impacto de las protestas. Además, acusó al presidente de aplicar medidas que afectan a los trabajadores.

En ese contexto, insistió en que el feriado no debía modificarse. Argumentó que el 1 de mayo caía en viernes y debía mantenerse. “No tenía que cambiarse ni adelantarse ni atrasarse”, indicó. Reiteró que las organizaciones saldrán a las calles en todo el país.

Gremios en Ecuador protestan por alza del IVA en productos básicos

Las movilizaciones también están impulsadas por reclamos económicos. La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció protestas contra medidas del Gobierno. Entre ellas, el incremento del IVA al 15% en productos básicos. Las manifestaciones están previstas para el 8 de abril y el 1 de mayo.

El gremio advirtió que más de 60 productos de primera necesidad están afectados. Entre ellos figuran alimentos como leche, yogurt, queso, pan y fideos. También se incluyen bebidas como jugos. “No estamos hablando de lujos, estamos hablando de la comida diaria de nuestras familias”, señala el comunicado.

Según la UNE, estas decisiones agravan la situación económica del país. El incremento impacta directamente en el costo de vida. Además, golpea el consumo diario de los hogares ecuatorianos. La organización sostiene que la medida profundiza la crisis.

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Costo de vida en Ecuador: brecha entre salario y canasta básica

Según la organización de educadores, el alza de precios afecta la Canasta Familiar Básica Nacional. En enero de 2026, este indicador alcanzó los 821,80 dólares. Sin embargo, el salario básico en Ecuador se mantiene en 482 dólares. Esto refleja una brecha significativa entre ingresos y gastos.

La UNE advirtió que esta diferencia continúa ampliándose. Según el gremio, las familias enfrentan mayores dificultades para cubrir sus necesidades. El incremento del IVA agrava esta situación. La presión económica se vuelve cada vez más evidente.

En este escenario, las marchas buscan visibilizar el impacto de las medidas. Los gremios coinciden en que el problema no es solo laboral. También responde a una crisis económica más amplia. Por ello, mantienen su convocatoria a nivel nacional.

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