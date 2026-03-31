Educación financiera avanza en Ecuador: ¿qué cambiaría en escuelas y universidades?

Proyecto legal obtuvo ocho votos y pasará al Pleno con 90 días para reglamento y un año para aplicar estrategia nacional

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con ocho votos el informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Financiera. El documento pasará al Pleno para su análisis y eventual aprobación. La decisión marca un paso clave para incluir formación económica en todo el sistema educativo. La iniciativa busca impactar desde la escuela hasta la universidad.

La presidenta de la comisión, Cecilia Baltazar, destacó la urgencia de la propuesta durante la sesión. La legisladora afirmó que la medida pretende fortalecer habilidades económicas en la ciudadanía. El objetivo es impulsar la inclusión financiera y mejorar la administración de recursos. También busca fomentar la planificación económica a largo plazo.

El informe resalta que la educación es clave para la vida digna y la igualdad social. “El documento destaca que la educación es un derecho humano fundamental”, señala el texto. Además, se plantea que no solo se trata de conocimientos, sino de habilidades para ejercer derechos. Esto incluye decisiones económicas informadas y participación en la economía.

Educación financiera en el sistema educativo ecuatoriano

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El proyecto subraya que la educación financiera es esencial para el desarrollo del país. Se la vincula con la capacidad de ahorrar y prevenir el sobreendeudamiento. También se considera una herramienta para ampliar el acceso al sistema financiero. Todo esto se presenta como parte del crecimiento económico y social.

El informe advierte brechas en conocimientos financieros en el Ecuador. Estas afectan especialmente a mujeres y personas de bajos ingresos. También impactan a ciudadanos con menor nivel educativo. La propuesta apunta a reducir estas desigualdades.

Se plantea crear una Estrategia Nacional alineada con metas globales. El documento menciona los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Naciones Unidas. La meta es promover crecimiento inclusivo y reducir brechas económicas. El enfoque prioriza igualdad y acceso a oportunidades.

Brechas, inclusión y estrategia nacional

El proyecto plantea que la formación debe comenzar desde edades tempranas. La educación financiera se adaptará a distintos grupos poblacionales. Se propone usar metodologías innovadoras y herramientas digitales. El objetivo es facilitar el acceso a estos conocimientos.

El informe recoge experiencias internacionales y recomendaciones multilaterales. Estas evidencian la importancia de integrar la educación financiera en escuelas y universidades. También promueven la coordinación entre Estado, sector privado y sociedad civil. Se busca una implementación conjunta y sostenida.

El texto concluye que la propuesta no creará nuevas entidades públicas. Tampoco requerirá recursos adicionales del Estado. Se articulará con el sistema educativo vigente. Esto apunta a facilitar su aplicación progresiva.

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Implementación y plazos de la ley

La iniciativa establece que autoridades educativas y financieras emitirán normativa. También incorpora reformas para vincular educación financiera con emprendimiento e innovación. Se plantea fortalecer la capacitación docente como eje del proceso. El cambio busca llegar a todas las aulas del país.

El reglamento deberá elaborarse en un plazo de 90 días. La estrategia nacional tendrá un año para su implementación. La aplicación será progresiva en todos los niveles educativos. El proyecto avanza ahora hacia el debate en el Pleno.

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