Desafiliaciones en la RC: Paola Cabezas dice que 11.000 saldrían para competir

La asambleísta Paola Cabezas aseguró que cerca de 11.000 militantes de la Revolución Ciudadana deberán desafiliarse para poder participar en las próximas elecciones seccionales. La declaración se dio este 31 de marzo durante una entrevista en FM Mundo. La legisladora explicó que la medida ocurre tras la suspensión del movimiento por nueve meses. También vinculó la decisión con el adelanto del calendario electoral.

Cabezas afirmó que el escenario responde a decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según dijo, el organismo estaría alineando tiempos con la agenda del Ejecutivo. “Aquí el CNE está jugando con los tiempos y con la agenda de Carondelet”, sostuvo. Aseguró que la suspensión busca medir beneficios electorales.

La asambleísta insistió en que la situación no debilita a su organización política. Recalcó que cuentan con presencia territorial en alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. También mencionó que poseen 67 curules en distintas instancias. “Somos la primera fuerza política del país”, afirmó.

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Cabezas recordó que el movimiento ya enfrentó un escenario similar en el pasado. Se refirió al momento en que perdieron el partido Alianza País. Aseguró que entonces lograron reorganizarse con otra estructura. “Nos reconfiguramos y nos reorganizamos”, dijo.

La legisladora sostuvo que el objetivo ahora es preparar cuadros políticos. Indicó que buscan evitar que la desafiliación sea un obstáculo electoral. Explicó que el trámite es administrativo y no implica renuncia política. “La renuncia no me hace candidata”, señaló.

Según la asambleísta, existe una directriz interna para varios militantes. El propósito es facilitar futuras postulaciones territoriales. Subrayó que no se trata de una desafiliación masiva permanente. Aseguró que el movimiento tiene unos 270.000 militantes.

Estrategia electoral y posibles alianzas

Cabezas confirmó que el Buró Nacional analiza alianzas locales y nacionales. Indicó que evalúan participar con movimientos locales. La meta es garantizar presencia electoral en 2027. El proceso incluye encuestas y definiciones internas.

La legisladora criticó el adelanto electoral impulsado por el gobierno. Señaló directamente al presidente Daniel Noboa. “Es evidente que hay una estrategia para debilitarnos”, afirmó. Aseguró que buscan proscribirlos para impedir su participación.

También mencionó a otros partidos que observarían el proceso con preocupación. Entre ellos citó a Unidad Popular y Pachakutik. A su juicio, existe un intento de reducir la oposición. Dijo que el objetivo sería competir sin rivales fuertes.

Críticas al cambio del calendario electoral

Cabezas sostuvo que el cambio de fecha responde a cálculos políticos. Señaló que el Ejecutivo teme el impacto del invierno en la Costa. “Quienes se beneficiarían con el agua hasta el pecho sería la RC”, citó. Aseguró que el presidente lo habría dicho en una entrevista.

La asambleísta pidió intervención de la Corte Constitucional. Considera que el organismo debe frenar al CNE. Cuestionó un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos sobre lluvias. Sostuvo que no justifica cambiar el calendario electoral.

También denunció ataques a autoridades locales. Mencionó a Aquiles Álvarez y Pabel Muñoz. Aseguró que siguen siendo los alcaldes mejor calificados. Dijo que el gobierno busca frenar liderazgos territoriales.

El escenario político rumbo a las seccionales

Cabezas afirmó que la organización seguirá preparando candidatos. Insistió en que cuentan con cuadros y respaldo electoral. “Tenemos plan, candidatos y votos”, declaró. Añadió que buscarán alianzas para competir.

La legisladora criticó la posibilidad de nuevas persecuciones políticas. Se refirió a casos de alcaldes investigados, como en Cuenca. Advirtió que no darán nombres para evitar sanciones. Reiteró que el objetivo es participar en las elecciones.

Finalmente, insistió en que el debate es democrático. Pidió respeto al voto ciudadano y a la competencia electoral. “Noboa quiere ganar con trampa”, afirmó. Concluyó que el movimiento se mantendrá activo pese a la suspensión.

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