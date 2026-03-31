Becas Guillermo Lasso Mendoza: ¿cómo postular y qué cubre la segunda edición?

Financiamiento de hasta $80.000 para maestrías en 50 universidades del ranking THE y compromiso de impacto nacional

Los 10 becarios del programa de Becas Guillermo Lasso Mendoza impulsan su formación de maestría en Ecuador con apoyo académico y financiero de Guillermo Lasso Mendoza

El expresidente Guillermo Lasso anunció el regreso del Programa de Becas Guillermo Lasso Mendoza en 2026 con su segunda edición tras el primer grupo de beneficiarios. La iniciativa está dirigida a jóvenes ecuatorianos interesados en cursar maestrías en ciencias sociales en universidades de élite. El proceso de postulación se desarrollará entre abril y mayo de 2026. El objetivo central es impulsar talento con impacto directo en el desarrollo del país.

El programa ofrecerá hasta 80.000 dólares por beneficiario, distribuidos en cuatro semestres de 20.000 dólares cada uno. Las becas aplican para 50 universidades elegibles del ranking de Times Higher Education. El financiamiento es cubierto con recursos propios del exmandatario. La primera becaria fue María José Beletanga, quien estudia actualmente en McGill University.

El anuncio recalca el enfoque de impacto público del programa. “Apoyar a jóvenes talentosos en la realización de maestrías en ciencias sociales en universidades de élite, con el compromiso de generar impacto en el desarrollo del Ecuador”, aseguró el exmandatario. El plan busca formar profesionales que regresen al país con propuestas de reforma. La iniciativa prioriza la vinculación entre academia y políticas públicas.

Universidades elegibles y áreas de estudio

Entre las instituciones elegibles figuran Massachusetts Institute of Technology, University of Oxford, Stanford University, Harvard University y Princeton University. Otras 45 universidades del ranking THE 2026 también podrán ser consideradas. El comité podrá evaluar casos excepcionales fuera del listado. El programa prioriza maestrías en ciencias sociales.

Las áreas de estudio elegibles son diez y se enfocan en el desarrollo nacional. Incluyen campos vinculados a la gestión pública y la investigación aplicada. También se incorporan disciplinas tecnológicas con enfoque en políticas públicas. La meta es formar profesionales capaces de diseñar reformas estructurales.

Áreas elegibles:

Ciencias Políticas

Economía

Ciencias Públicas

Relaciones Internacionales

Administración Pública

Sociología

Filosofía y Derechos Humanos

Ciencia de Datos aplicada a políticas públicas

Energía

Medioambiente

El desembolso de fondos se definirá de forma individual según el programa académico. El incumplimiento de compromisos podrá provocar suspensión o revocatoria de la beca. Los beneficiarios deberán firmar un acuerdo previo al financiamiento. El esquema busca asegurar el uso responsable de los recursos.

Requisitos y ensayo obligatorio

Para postular, los aspirantes deben cumplir condiciones académicas y legales. Entre ellas se exige ciudadanía ecuatoriana y edad entre 22 y 40 años. También se solicita admisión previa en una universidad elegible. La propuesta académica debe demostrar mérito y potencial de impacto.

Requisitos principales:

Ciudadanía ecuatoriana

Título universitario de pregrado

GPA destacado o premios académicos

Propuesta de reforma en políticas públicas

Sin antecedentes penales

CV, formulario y dos cartas de recomendación

Los postulantes deberán presentar un ensayo sobre la reforma de sectores estratégicos del país. Entre ellos constan energía, telecomunicaciones, recursos naturales, hidrocarburos, biodiversidad, espectro radioeléctrico y agua. El documento deberá incluir diagnóstico, propuesta y análisis comparado internacional. El comité evaluará claridad, viabilidad, originalidad e impacto.

El proceso de postulación se divide en cuatro fases entre abril y mayo de 2026. La primera etapa será la entrega de documentos del 1 al 20 de abril. Luego se realizará la evaluación interna de méritos y ensayos. El proceso culminará con la selección del ganador el 16 de mayo.

Fases de selección y evaluación

Fase 1: Postulación (1–20 abril)

Formulario

Carta de admisión

Ensayo de políticas públicas

Dos cartas de recomendación

Hoja de vida

Fase 2: Evaluación (21 abril–4 mayo)

Verificación de requisitos

Evaluación del ensayo

Selección de cinco finalistas

Comité calificador interno

La fase de entrevistas se realizará entre el 4 y el 15 de mayo. Los finalistas serán evaluados por competencias y valores. El directorio de la oficina del programa tomará la decisión final. El ganador será notificado formalmente tras deliberación reservada.

Ponderación final:

Ensayo: 40%

Entrevista: 40%

Recomendaciones: 10%

Perfil: 10%

Compromisos durante y después de la maestría

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Durante los estudios, el becario deberá mantener rendimiento académico satisfactorio. También participará en mentorías y actividades académicas. El programa exige participación en seminarios, investigaciones y conferencias. Además, deberá autorizar el uso de su imagen para difusión institucional.

Tras graduarse, el beneficiario tendrá compromisos de impacto nacional. Entre ellos, publicar dos artículos académicos en dos años. También deberá colaborar en mentorías y procesos de selección. Se espera la participación en al menos un proyecto de impacto social o políticas públicas.

El programa busca crear una comunidad de exbecarios comprometidos con el país. La meta es impulsar redes profesionales y académicas sostenibles. La segunda edición marca la continuidad de esta iniciativa privada. La convocatoria abre una nueva oportunidad para jóvenes ecuatorianos. Para postular al programa, los interesados pueden ingresar al sitio oficial: https://guillermolasso.ec/becas/