MSP licita $700 mil en eventos mientras persiste la falta de medicamentos

El Ministerio de Salud Pública lanzó en el portal del Sercop la licitación LICS-MSP-2026-001 para contratar logística y montaje de eventos institucionales por $714.088,70 más IVA, en medio de retrasos en la entrega de al menos 15 medicamentos ya adjudicados a farmacéuticas mediante compras centralizadas en el mismo sistema de contratación pública y de los problemas de corrupción en hospitales reconocidos por el Ejecutivo. El proceso está en estado “por adjudicar” y contempla un anticipo del 20% y el pago del 80% restante conforme a los términos de referencia. El servicio tendrá alcance nacional durante 2026.

El objeto del proceso es contratar un servicio integral para visibilizar programas, proyectos y servicios del sector salud en territorio. La convocatoria se enmarca en la promoción de la salud y prevención de enfermedades en todo el país. El plazo de entrega previsto es de 120 días y la vigencia de la oferta es de 90 días. El funcionario encargado del proceso pertenece a la matriz del Ministerio.

El documento oficial señala que el servicio cubrirá eventos comunicacionales en distintas provincias, ciudades y cantones. El cronograma será definido por la entidad según necesidades institucionales y coyuntura nacional. El proveedor deberá responder a requerimientos con hasta 24 horas de anticipación. También se contempla la posibilidad de eventos simultáneos en hasta tres localidades.

Lista maestra: equipos, escenarios y producción técnica

La lista maestra del proceso incluye más de 40 ítems previstos para eventos comunicacionales a escala nacional, entre ellos:

Carpas impermeables de distintos tamaños con paredes laterales

Puntos de luz y extensiones eléctricas

Pantallas LED de alta resolución

Sistemas de audio para exteriores y espacios cerrados

Tarimas y escenarios móviles

Generadores eléctricos

Sillas plásticas para público

Micrófonos y pódiums institucionales

Separadores de prensa y señalética institucional

Baterías sanitarias móviles

Dispensadores de gel y elementos de bioseguridad

Servicio de internet corporativo para eventos

Transmisión en streaming

Registro fotográfico profesional

Servicio de dron para cobertura audiovisual

Coffee break y personal de apoyo logístico

Vicepresidencia denuncia incumplimientos de farmacéuticas

Este proceso de logística y montaje para eventos del Ministerio de Salud Pública que visibilizan la gestión institucional ocurre mientras la vicepresidenta encargada del Ministerio de Salud afirmó que al menos 15 medicamentos adquiridos mediante compras centralizadas no han sido entregados por farmacéuticas privadas. Explicó que estas adquisiciones ya fueron realizadas bajo este modelo de compra nacional, cuyo objetivo es cubrir la demanda de fármacos en todo el país.

La funcionaria señaló que este mecanismo transparenta la necesidad total de medicamentos del sistema público e indicó que la información está publicada para que las farmacéuticas conozcan los volúmenes requeridos. Sin embargo, los incumplimientos de los proveedores afectan el abastecimiento. El tema se expuso en medio de la crisis sanitaria.

Portal del Sercop muestra la licitación logística del Ministerio de Salud Pública. Captura de pantalla

Ejecutivo reconoce crisis por abastecimiento de medicinas

Daniel Noboa: "El problema de salud no es médico, es administrativo y de corrupción" Leer más

El proceso ocurre mientras el Ejecutivo no ha delimitado todavía una política clara para evitar el robo de medicamentos y problemas de abastecimiento en hospitales públicos. El presidente Daniel Noboa se refirió el 27 de febrero a la crisis del sistema de salud durante una entrevista en Radio Centro. Reconoció que, pese a los esfuerzos del Gobierno, la ciudadanía continúa reportando escasez de medicinas y fallas en la atención. “El problema que tenemos… es corrupción dentro de los hospitales”, afirmó el mandatario, señalando que la situación impacta con mayor fuerza en Guayas, Manabí y Los Ríos, donde —según dijo— la gestión presenta mayores debilidades.

Noboa detalló que existen irregularidades en bodegas y contratos administrativos. “Tenemos gente en el cuerpo administrativo conectada a GDOs, contratos de limpieza entregados a ellos”, indicó, al advertir que estas prácticas han derivado en robo de medicinas y mala distribución de recursos. Aseguró que revertir la situación tomará tiempo y control permanente, y aclaró que la ausencia de un ministro titular no frena la gestión: "Hay una ministra encargada con experiencia administrativa y asesoría médica especializada". El mandatario insistió en que “El problema no es médico, es administrativo y de corrupción”, y sostuvo que el Gobierno combate a mafias que afectan el abastecimiento hospitalario.

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