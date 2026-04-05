Asamblea Nacional regresa a Quito: esta es la agenda y los temas a tratar

La Asamblea Nacional retorna a la capital luego de sesionar en la ciudad de Machala, provincia de El Oro

La Asamblea Nacional retomará sus sesiones en Quito, luego de haber realizado plenarias y comisiones clave en Machala, provincia de El Oro.

De acuerdo con la agenda legislativa, los asambleístas sesionarán este martes 7 de abril de 2026, a las 10:00, en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, para conocer tres proyectos de ley.

La agenda de la Asamblea Nacional

La agenda de la sesión 83 de la Asamblea tiene cuatro puntos:

Himno Nacional de la República del Ecuador Conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera Conocer y resolver respecto al informe no vinculante a la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación Conocer y resolver respecto al informe de Comisión de Calificación de la iniciativa popular normativa del Proyecto Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen (c). Francisco Flores //EXPRESO

Las sesiones de la Asamblea en Quito y Machala

La última sesión plenaria de la Asamblea Nacional realizada en Quito fue el 26 de marzo de 2026 para, entre otros temas, aprobar el proyecto de Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional enviado por el Ejecutivo.

Durante las sesiones del 30 y 31 de marzo de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, convocó a los asambleístas en la ciudad de Machala, provincia de El Oro.

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