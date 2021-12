En los centros comerciales Quicentro Shopping, Quicentro Sur, Portal Shopping, Granados Plaza y San Luis Shopping (Valle de los Chillos), Scala Shopping, CCI y Condado Shopping, no se exige el certificado de vacunación. Así constatamos y contaron a EXPRESO algunos ciudadanos.

Cristina Moshenek, gerente de asuntos corporativos de DK Management, empresa que administra cinco malls en Quito, explicó que "adoptarán las medidas de las autoridades locales en cada cuidad donde operamos, siempre precautelando la seguridad de nuestros clientes, integrados y colaboradores."

Sin embargo, en otros comercios del norte de la ciudad, sí se empezó a exigir el documento de vacunación, de forma impresa o en digital. Como fue en el caso del centro comercial Caracol. Oscar Bethancourt, supervisor operativo, contó que siempre adoptan las recomendaciones del COE Nacional para precautelar la salud de sus colaboradores en cada tienda y las de sus clientes.

En varios restaurantes del sector de Iñaquito, sus propietarios, volvieron a modificar sus instalaciones para reducir el aforo al 60 %, tal como manda la disposición del COE Metropolitano de Quito. "Juegan con nuestros negocios. Diciembre es un mes bueno, pero con estas medidas saldremos perdiendo" contó don Manuel Orozco.

Los restaurantes redujeron su aforo. Muchos propietarios no están de acuerdo con la medida. Henry Lapo

El aforo de buses, que desde hoy es del 75 %, no se respeta en horas pico ni en jornada normal. Un chofer que prefirió no identificarse, dijo que la medida no se puede cumplir, porque la gente no colabora. Pero para los pasajeros la culpa es de los conductores, porque permiten el ingreso de más usuarios con tal de "ganar más dinero".