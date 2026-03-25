"Que digan dónde están": Memoria contra el negacionismo a 50 años de la dictadura

Con una movilización histórica, cientos de miles rechazaron el intento oficial de revisar la historia de la dictadura militar

Personas participan este martes durante la manifestación por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Buenos Aires (Argentina).

Bajo la exigencia '¡Que nos digan dónde están!', cientos de miles de personas se movilizaron este martes 24 de marzo de 2026, en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina para exigir justicia por los desaparecidos que dejó la última dictadura cívico-militar, iniciada hace exactamente 50 años.

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"¡Son 30.000 desaparecidos! Fue y es genocidio. ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!", exclamaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo durante el acto principal en la capital argentina por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que incluyó fuertes críticas al Gobierno del presidente Javier Milei, quien intenta desde el inicio de su mandato cambiar el discurso oficial sobre aquel período.

El grito "Milei, basura, vos sos la dictadura" surgió en distintos momentos en boca los manifestantes que recorrieron de manera pacífica las calles de Buenos Aires con pancartas y camisetas con mensajes referidos a la fecha.

Esta nueva marcha del 24 de marzo volvió a desbordar el ejercicio de la memoria para funcionar como un punto de confluencia de diferentes reclamos de la oposición política y social al Gobierno ultraderechista: "La Libertad Avanza (el partido de Milei) profundiza la dependencia de Trump y el imperialismo norteamericano", afirmó el documento oficial leído desde el escenario.

Distintas figuras de primer nivel fueron parte del multitudinario martes: Sergio Massa, excandidato presidencial del peronismo derrotado por Milei en 2023; Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y referente opositor; Lali Espósito, estrella del pop argentino; y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980.

Los organismos de derechos humanos también protestaron contra la marcada reducción de los recursos estatales dirigidos a los diferentes dispositivos oficiales de búsqueda e identificación de personas desaparecidas e hijos apropiados por militares durante la sangrienta represión de los años setenta del siglo pasado.

Personas sostienen carteles y banderas este 24 de marzo de 2026, durante una manifestación en Buenos Aires (Argentina). EFE

Voces frente al negacionismo

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El Gobierno había difundido a primera hora del martes un video institucional en el que minimizó los crímenes cometidos por los militares y planteó la necesidad de "revisar" lo sucedido en aquel período en busca de una "memoria completa", en alusión a hechos de violencia perpetrados por los grupos guerrilleros de la época.

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"Hoy hay un Gobierno que no solo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio", afirmaron las Madres y Abuelas durante el acto en la Plaza de Mayo.

Sobre la estructura del escenario, ubicado a pasos de la Casa de Gobierno, se leía en grandes letras negras la consigna '¡Que nos digan dónde están!', un reclamo dirigido a los militares que, aun condenados por la Justicia argentina, sostienen el silencio sobre el paradero de los restos de las personas detenidas y desaparecidas.

El contraste entre la potencia de las consignas y la tranquilidad del ambiente callejero marcó la tónica de hoy en Buenos Aires: desde temprano, en los alrededores de la plaza diversos artistas realizaron intervenciones, pequeños números dramáticos, danzas y actuaciones musicales, apenas interrumpidas por el voceo de los vendedores de artesanías, pañuelos, prendedores y pegatinas con consignas contra la dictadura.

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✍ Esther Rebollohttps://t.co/IeF1FwQFzv — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 24, 2026

El relevo de memoria

Gran cantidad de niños y adolescentes se hicieron presentes junto a sus familias, en una tradición que se mantiene y busca transmitir el ejercicio de memoria de generación en generación.

Jerónimo Laurenzi, de 36 años, concurrió en la tarde del martes con su hijo Francisco, de apenas cinco.

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"Es muy importante en estos 50 años venir a la plaza para acordarnos de lo que pasó en un mundo que se va a la basura, cuando vuelven ideas horribles", dijo Laurenzi a EFE.

En su opinión, la sociedad argentina aprendió mucho desde el final del Gobierno dictatorial, pero cree que no lo suficiente.

"La memoria colectiva es muy fuerte, pero hay que remarcarlo todos los años, porque a veces las urnas no dicen lo mismo", comentó en referencia al buen desempeño electoral de Milei desde su incursión en la política.

Darío Altobelli, de 52 años, explicó a EFE que lo visto en las calles durante este Día de la Memoria lo conmovió por "la movilización de la gente con su familia, con los chicos", y describió la jornada como "muy importante para mantener vivo el recuerdo de lo que fue una época negra de la historia".

Pensando en el futuro, Altobelli consideró que es necesario educar a las nuevas generaciones sobre lo sucedido y alertó: "No están apagados del todo los focos que nos hicieron tanto daño".

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