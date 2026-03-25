Meloni "purga" su gabinete tras la derrota, pero enfrenta rebelión ministerial

Caen piezas clave del Ministerio de Justicia y Meloni lanza un ultimátum a su ministra de Turismo para salvar la legislatura

La sonora derrota de la primera ministra italiana Giorgia Meloni en el referéndum constitucional ha sacudido a su Gobierno, con la 'purga' de dos polémicos responsables del Ministerio de Justicia y una insólita petición de dimisión a la cuestionada ministra de Turismo, que por ahora se niega a irse.

Hasta hace apenas cuatro días el horizonte político de Meloni, en el último tramo de una legislatura que concluirá en 2027, estaba limpio de nubarrones que, sin embargo, han llegado con su fracaso en el referéndum al que sometió su importante reforma de la magistratura.

El resultado más inmediato ha sido la alegría de una oposición de centro-izquierda que rechazaba en bloque la reforma y que celebró casi incrédula su triunfo; pero también el disgusto de los partidos en el Gobierno y de la mandataria ante su primera gran derrota.

Un día después de la consulta, Meloni solo ha publicado un vídeo en el que ha prometido "seguir adelante" con determinación, nada nuevo habida cuenta de que ya desvinculó su futuro de esta votación.

Limpieza en el gabinete

Sin embargo, en la tarde del martes 24 de marzo de 2026, empezaron a caer los primeros peones a los que, de un modo o de otro, responsabiliza del batacazo: el subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi.

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El primero, miembro de su partido, los ultraderechistas Hermanos de Italia, ha sido una de las piedras en el zapato del Ejecutivo desde hace tiempo: ha sido condenado por revelar secretos sobre un preso anarquista y asistió a una fiesta del Fin de Año en la que otro diputado disparó un arma de fuego, entre otras polémicas.

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Por si esto no fuera suficiente, Delmastro ha perjudicado la campaña al trascender que compartía una empresa con la hija de un conocido mafioso romano. Finalmente, ha dimitido, aunque prometiendo que "nunca" hizo "nada incorrecto".

La segunda, de la 'berlusconiana' Forza Italia, también irritó al Gobierno comparando a los jueces con "un pelotón de fusilamiento". A mayores, su futuro está comprometido por una investigación sobre la liberación de un criminal libio en un avión del estado italiano.

Pero Meloni quiere proseguir limpia la legislatura y, por eso, tras estas renuncias, optó por buscar la de una de sus ministras más controvertidas: Daniela Santanchè, titular de Turismo, excéntrica veterana de la derecha e imputada en varios casos judiciales.

Se da la circunstancia de que además esta ministra pertenece a Hermanos de Italia, el partido de Meloni.

La primera ministra le ha pedido que dimita públicamente y por escrito, en un comunicado insólito en el que agradecía las dimisiones de Delmastro y de Bartolozzi e invitaba a Daniela Santanchè -con nombre y apellido- a seguir sus pasos en respeto de "la misma línea de sensibilidad institucional".

Algeri, dichiarazioni congiunte alla stampa con il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, @TebbouneAmadjid https://t.co/8tynN1gV4Z — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 25, 2026

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Sin embargo, la tenaz ministra resiste y esta mañana se ha plantado en su Ministerio sin dar declaraciones. Este inesperado pulso ha pillado a Meloni lejos, en un viaje a Argelia en el que busca más gas para paliar los estragos de la guerra en el Golfo Pérsico.

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Santanchè es ahora presionada por sus correligionarios para que de un paso atrás: "Si te lo pide la presidenta, lo tienes que hacer", ha zanjado desde la radio pública RAI el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Fabio Rampelli.

Si la ministra se resiste y no abandona, Meloni debería pedir su cese al Parlamento y posteriormente al presidente de la República, Sergio Mattarella. De hecho, el opositor Movimiento 5 Estrellas ya ha presentado una moción de censura contra la polémica ministra.

Esta mañana, la oposición ha exigido en el Parlamento la comparecencia urgente de Meloni. "No puede seguir haciendo como si nada. Su Gobierno ha entrado en crisis evidente", ha reclamado la diputada del Partido Demócrata, Chiara Braga.

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